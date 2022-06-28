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THY, World Finance tarafından "2022 Yılı Sürdürülebilirlik Ödülü"ne layık görüldü

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 28.06.2022
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THY, World Finance tarafından 2022 Yılı Sürdürülebilirlik Ödülüne layık görüldü

Türk Hava Yolları (THY) uluslararası finans dünyasının kuruluşlarından olan World Finance tarafından “2022 Yılı Sürdürülebilirlik Ödülü”ne layık görüldü.

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