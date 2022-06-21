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THY'ye en üst düzey sertifika

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 21.06.2022
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THY’ye en üst düzey sertifika

Türk Hava Yolları (THYIATA’nın (Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği ) IEnvA (Çevresel Değerlendirme) programında “En Üst Düzey Sertifika”nın sahibi oldu.

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