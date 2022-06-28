Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci bu sözlerle duyurdu: Ucuz et, süt için seferberlik





ÇİĞ SÜT FİYATLARI

Bakan Kirişci, "Konsey tarafından açıklanan çiğ süt fiyatları tavsiye niteliği taşımakta olup serbest piyasada çiğ süt için protein, yağ ve kuru madde gibi kriterleri göz önüne alınarak işleme tesisleri tarafından tavsiye fiyatın da üzerinde fiyatlandırmalar gerçekleşebiliyor. Hayvancılıkta sürdürülebilirliğin sağlanması, geliştirilmesi, verimliliğin artırılması, üreticinin korunması, hayvansal ürün piyasalarında istikrarın sağlanarak tüketicinin yeterli ve sağlıklı gıdaya erişimi Bakanlığımızın öncelikleri arasında yer alıyor. Bu çerçevede süt ve besi işletmeler düşük faizli yatırım ve işletme kredisi kullanımı ve et piyasasının düzenlenmesi gibi pek çok konuda desteklenmeye devam edilecek" dedi.