Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci bu sözlerle duyurdu: Ucuz et, süt için seferberlik
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, hayvancılıkta sürdürülebilirliğin sağlanması, geliştirilmesi, üreticinin korunması, hayvansal ürün piyasalarında istikrarın sağlanarak tüketicinin yeterli, sağlıklı gıdaya erişiminin öncelikleri olduğunu söyledi.
Bakan Kirişci tarıma ayrılan kaynağın 46.4 milyar liralık ek bütçeyle yüzde 80 artırılarak toplamda 104 milyar liraya yükseltildiğini ifade etti.
Bakan Kirişci, "Süt ve besi işletmeleri, çiğ süt, buzağı, keçi, sürü büyütme ve yenileme, süt analiz, anaç manda, sürü yöneticisi istihdamı, düve alımı, damızlık düve yetiştiriciliği, onaylı süt çiftliği, atık, düşük faizli yatırım ve işletme kredisi kullanımı, et piyasasının düzenlenmesi gibi pek çok konuda desteklenmeye devam edilecek" dedi.
Et ve Süt Kurumu tarafından kesimi, satışı yapılan sığırlar için 2500 lira destekleme ödemesi yapıldığını belirten Bakan Kirişci piyasanın dengelerini bozacak şekilde uygulamaların engellenmesi ve piyasaların regülasyonu amacıyla buna benzer çalışmaların sürdüğünü kaydetti. Bakan Kirişci, belirli hibe oranlarıyla tohum temin edilerek ekim yapılmak üzere geçen yıl 300 proje uygulandığını ifade etti.
ÇİĞ SÜT FİYATLARI
Bakan Kirişci, "Konsey tarafından açıklanan çiğ süt fiyatları tavsiye niteliği taşımakta olup serbest piyasada çiğ süt için protein, yağ ve kuru madde gibi kriterleri göz önüne alınarak işleme tesisleri tarafından tavsiye fiyatın da üzerinde fiyatlandırmalar gerçekleşebiliyor. Hayvancılıkta sürdürülebilirliğin sağlanması, geliştirilmesi, verimliliğin artırılması, üreticinin korunması, hayvansal ürün piyasalarında istikrarın sağlanarak tüketicinin yeterli ve sağlıklı gıdaya erişimi Bakanlığımızın öncelikleri arasında yer alıyor. Bu çerçevede süt ve besi işletmeler düşük faizli yatırım ve işletme kredisi kullanımı ve et piyasasının düzenlenmesi gibi pek çok konuda desteklenmeye devam edilecek" dedi.
MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİNE DEVAM
Mazot ve gübre desteklemesi kapsamında bugüne kadar 28 milyar lira destek sağlandığını kaydeden Kirişci, "2002-2021 yılları arasında 10.1 milyar gübre desteği, 2003-2021 döneminde toplam 18 milyar lira mazot desteği verildi. Gübre desteği iki yıl öncesine göre yüzde 100 artırılarak ödenecek. Tarımsal destek bütçesi her yıl artırılarak bu yıl 3.2 milyar lira ek girdi desteği ile 29 milyar liraya, bitkisel üretim desteklerine ayrılan pay da 17.3 milyar liraya çıktı" değerlendirmesini yaptı.
TARIMA DESTEKTE REKOR ARTIŞ
Tarıma ayrılan kaynak 46,4 milyar liralık ek bütçeyle yüzde 80 artırılarak toplamda 104 milyar liraya yükseltildi. Hububat alımları ilave prim desteği için 4 milyar lira, alan bazlı girdi desteği için 3.2 milyar lira, tarımsal sulama elektrik desteği için 2.8 milyar lira çiğ süt desteği için 1.9 milyar lira, tarım sigortası devlet prim desteği için 1.3 milyar lira, et regülasyonu desteği için 175 milyon lira kaynak aktarılacak.
Tarımsal kredi sübvansiyonu, müdahale alımları ve tarımsal KİT'ler için 24.2 milyar lira ilave kaynak ayrıldı.
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