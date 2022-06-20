THY’nin uçakları dünya semalarında! Yeni hatlar açacağız

400 YERLİ PİLOT GELSE ALIRIM

Ahmet Bolat, 377 uçaklık filosu ile 129 ülke ve 340 noktaya uçan THY'nin pilot ihtiyacına dikkat çekti. Taleplerde 2019'un üstüne çıkmalarına rağmen ekstra uçuş koyamadıklarını anlatan Bolat, hatta bazen uçuş kestiklerini belirtti.

Türkiye'de ve dünyada gelecek üç yılda çok büyük bir pilot ihtiyacı olacağını söyleyen Bolat, şunları aktardı:

"Çünkü bir pilotun yılda kullanılacağı saat sabit, bunu değiştiremezsiniz. Şu anda hala pilot arıyoruz, bunun için de bazı şartları değiştirdik. Kendimiz de pilot yetiştiriyoruz burada da kapasiteyi artırmayı düşünüyoruz. CPL lisanslı pilotları ne kadar kısa sürede sisteme katabiliriz, onu çalışıyoruz. Şu anda 400 yabancı pilotumuz var, 400 yerli pilot gelse hepsini alırız."