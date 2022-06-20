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THY, IATA'nın "25by2025" kampanyasına katıldı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 20.06.2022
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THY, IATA’nın 25by2025 kampanyasına katıldı

Türk Hava Yolları (THY), gökyüzündeki yükselişine destek sağlayan kadın çalışanlarının şirket içerisindeki rolünü güçlendirmek adına Uluslararası Hava Yolları Taşımacılığı Birliğinin (IATA) "25by2025" girişimine katıldı.

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