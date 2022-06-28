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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den "dövizle işiniz yok" mesajı! TL ile iş yapın

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 28.06.2022 Güncelleme Tarihi: 28.06.2022
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’den dövizle işiniz yok mesajı! TL ile iş yapın

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Başkan Erdoğan ile aralarının açık olduğu iftiralarına "sadece boş dedikodu" ifadeleriyle cevap verdi. Ekonomideki altın adımları da değerlendiren Bakan Nebati, "Dövizle işiniz yok, TL ile iş yapın diyoruz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ekonomide atılan adımlara ilişkin dikkat çeken açıklamalar yaptı. Nebati, ekonomide alınan yeni tedbirlerin hepsinin geçici olduğunu söyledi.

"ALDIĞIMIZ KARARLAR GEÇİCİ: TL İLE İŞ YAPIN DİYORUZ"

Kurumlara TL ile iş yapmalarını söylediklerini belirten Nebati, "Aldığımız bütün kararlar daimi kararlar değil. Hepsi geçici. Dövizle işiniz yok, TL ile iş yapın diyoruz." ifadelerini kullandı.

"Önemli olan bu kararların verdiği mesajlar." diyen Bakan Nebati, "Biz, piyasada ne oluyor ne bitiyor her şeyin farkındayız ve diyoruz ki; paraları alıp gidip döviz alma." ifadelerini kullandı.

"BDDK'NIN YENİ KARARI KUR KORUMALI MEVDUATA YÖNLENDİREBİLECEK"

Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu'nun yüksek şirketlere TL kredi sınırlandırılmasıyla ilgili konuşan Nebati, bu kararın şirketleri kur korumalı mevduat sistemine yönlendirebileceğini belirtti.

Kabinede revizyon ve fikir ayrılığı iddialarıyla ilgili de konuştu.

Bir TV kanalına değerlendirmelerde bulunan Nebati, son olarak kabinedeki revizyon ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ters düştüğü iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Nebati, "Yok danışmanlarla kavga etmişim, yok başkasıyla ters düşmüşüm, hepsi boş dedikodu." dedi.

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