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GSS borcu ne zaman silinecek 2022? Genel Sağlık Sigortası Prim Borçları (GSS) affından kimler yararlanacak?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.06.2022
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GSS borcu ne zaman silinecek 2022? Genel Sağlık Sigortası Prim Borçları GSS affından kimler yararlanacak?

GSS borcu ne zaman silinecek 2022? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Genel Sağlık Sigortası olarak bilinen GSS prim borçları için yeni gelişmeler yaşandı. Herhangi bir sosyal güvencesi olmayan vatandaşların sağlık hizmetlerinden faydalanabilmesi için otomatik olarak tanımlanan GSS primleri için oluşan borçlar, belirli bir limitin altında kalmak kaydıyla silinebilecek. Peki, GSS borcu ne zaman silinecek 2022? Genel Sağlık Sigortası Prim Borçları (GSS) affından kimler yararlanacak?

GSS borcu ne zaman silinecek 2022? Genel Sağlık Sigortası Prim Borçları (GSS) affından kimler yararlanacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Meclis'e gönderilen sağlık torba kanun teklifi ile Genel Sağlık Sigortası Prim Borçları'nın bir kısmı siliniyor. Borcun kalan kısmı için ödeme kolaylığı sağlanıyor. Peki, GSS borcu ne zaman silinecek 2022? Genel Sağlık Sigortası Prim Borçları (GSS) affından kimler yararlanacak?

KİMLER YARARLANACAK?

Sağlık sigortasında borçlarından dolayı yararlanamayan kişilerin 31 Aralık tarihine kadar olan borçlarına ödeme kolaylığı geliyor.

Sağlık Bakanlığı'na bağlı sağlık tesislerinde sağlık hizmeti alan ve herhangi bir sebeple sağlık sigortasından yararlanamayan kişiler yeni düzenlemeden yararlanacak. Bağ-Kurlular bu imkandan faydalanamayacak.

Kanun teklifinin yasalaştığı tarihten itibaren 1 yıl içinde borcun yüzde 50'sinin peşin veya taksitle ödenmesi halinde geriye kalan yüzde 50'lik borç silinecek.

10 BİN TL ALTI BORÇLARIN TAMAMI SİLİNECEK

Borç tutarı 10 bin liranın altındaysa tamamı silinecek. Borcun yarısının 10 bin liranın altında olması halinde ise on bin liranın tamamı silinip, kalan kısmı tahsil edilecek.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 10 bin lira altı borcu bulunan 87 bin 103 kişi bulunuyor. Düzenleme ile 198 milyon 708 bin liralık alacağın 123 milyon 578 bin liralık kısmı affedilmiş olacak.

Borcunu peşin ödeyenler hakkında açılan davalar düşerken, borcunu taksitle ödeme yapmayı tercih edenler için de taksit ödemeleri bitinceye kadar davalar durdurulacak.

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