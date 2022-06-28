Engelli, dul ve yetim maaşları bayramdan önce yatar mı? Evde bakım maaşı 8-9 Temmuz'da yatacak mı? sorularının cevaplaro araştırılan konular arasında yer alıyor. Temmuzda enflasyon oranı üzerinde zam alması beklenen emekli ve memur maaşları için önemli bir açıklama yapıldı. Diğer yandan bayram öncesi birçok kalemde maaşların ödeme takvimi de duyuruldu. Peki, Engelli, dul ve yetim maaşları bayramdan önce yatar mı? Evde bakım maaşı 8-9 Temmuz'da yatacak mı?