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Engelli, dul ve yetim maaşları bayramdan önce yatar mı? Evde bakım maaşı 8-9 Temmuz'da yatacak mı?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.06.2022
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Engelli, dul ve yetim maaşları bayramdan önce yatar mı? Evde bakım maaşı 8-9 Temmuz’da yatacak mı?

Engelli, dul ve yetim maaşları bayramdan önce yatar mı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kabine Toplantısı ardından asgari ücret, emekli ve memur zammı, kurban bayramı tatili hakkında önemli açıklamalarda bulunuldu. Diğer yandan maaş ödemeleri için takvimde açıklandı. Peki, engelli, dul ve yetim maaşları bayramdan önce yatar mı? Evde bakım maaşı 8-9 Temmuz'da yatacak mı?

Engelli, dul ve yetim maaşları bayramdan önce yatar mı? Evde bakım maaşı 8-9 Temmuz'da yatacak mı? sorularının cevaplaro araştırılan konular arasında yer alıyor. Temmuzda enflasyon oranı üzerinde zam alması beklenen emekli ve memur maaşları için önemli bir açıklama yapıldı. Diğer yandan bayram öncesi birçok kalemde maaşların ödeme takvimi de duyuruldu. Peki, Engelli, dul ve yetim maaşları bayramdan önce yatar mı? Evde bakım maaşı 8-9 Temmuz'da yatacak mı?

EMEKLİ MAAŞI BAYRAMDAN ÖNCE YATACAK MI?

Dün akşam gerçekleşen Kabine Toplantısı ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelen açıklamalar milyonlarca memur ve emekli için müjde oldu.

Gelen açıklamaya göre zamlı memur maaşlarının, yaşlı ve engelli aylıklarının bayramdan önce ödeneceğini duyuruldu. Böylece 9 Temmuz günü başlayacak bayramdan önce maaşlar hesaplarda olacak.

ENGELLİ, DUL VE YETİM MAAŞLARI BAYRAMDAN ÖNCE YATAR MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan; "Memurların Temmuz ayı bayram maaşlarının Kurban Bayramı öncesinde zamlı haliyle ödeneceğini ifade etmek istiyorum. Yaşlı ve engelli bakım projemizi milli programa dönüştürmektir.

Yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın ev temizliğinden kişisel bakıma kadar tüm ihtiyaçlarını karşılayacağız. Yaşlı ve engelli aylıkları da bayram öncesi ödenecektir." dedi.

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