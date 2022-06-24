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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ilk kez açıkladı: İşte GES'e başvuru sayısı! Büyüme ve istihdam mesajı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 24.06.2022 Güncelleme Tarihi: 24.06.2022
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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ilk kez açıkladı: İşte GES’e başvuru sayısı! Büyüme ve istihdam mesajı

Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin NebatiKültepe Ekonomi Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Gelire Endekli Senet (GES)'e yoğun talep gösterildiğini belirten Bakan Nebati, "83.816 bireysel yatırımcı 6.6 milyar TL'lik talep gösterdi. " dedi. Nebati, büyüme ve istihdam konusunda da mesajlar verdi.

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