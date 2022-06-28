Antalya Havalimanı rekor kırdı! Hava yoluyla gelen turist sayısı 4 milyonu aştı
Antalya'ya, 26 Haziran itibariyle hava yoluyla gelen yabancı turist sayısı, 4 milyonu aştı. Turizm şehrine 1 Ocak- 26 Haziran'da gelen turist sayısında, 2021’in aynı dönemine kıyasla, % 193'lük artış kaydedildi. Antalya Valisi Ersin Yazıcı, "Cumartesi günü 1003 uçak indi ve kalktı. İstanbul Havalimanı'ndan sonra en çok uçuşu olan havalimanıyız. Büyük bir rekor kırdık cumartesi günü. " dedi.
Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü'nden edinilen son verilere göre, 1 Ocak- 26 Haziran'da şehri hava yoluyla ziyaret eden turist sayısının, 4 milyon 11 bin 508'e çıktığı belirtildi. Kente 1 Ocak- 26 Haziran'da gelen turist sayısı, geçen senenin aynı dönemine kıyasla, % 193 arttı. Geçen sene aynı dönemde şehre gelen turist sayısı da 1 milyon 368 bindi.
Bu yıl 1-26 Haziran'daki yolcu sayısı da 1,5 milyon barajını aşarak, 1 milyon 596 bin 201 kişiye ulaştı. Sadece haziran ayında gelen turist sayısı, geçen yıl 1 Ocak-26 Haziran'daki sürede gelen toplam turist sayısının üzerine çıktı.
"BÜYÜK BİR REKOR KIRDIK CUMARTESİ GÜNÜ"
Antalya Valisi Ersin Yazıcı, kent turizmi hakkında değerlendirme yaptı. Bu yıl turizm sayılarında geçen yılı geride bırakmayı hedeflediklerini dile getiren Yazıcı, Antalya Havalimanı'nda geçen cumartesi günü uçuş rekoru kırıldığını belirtti. Vali Yazıcı, "Bu yıl turizmde geçen yılı geçeceğiz. Bunun da göstergeleri ortaya çıkmaya başladı. Cumartesi günü 1003 uçak indi ve kalktı. İstanbul Havalimanı'ndan sonra en çok uçuşu olan havalimanıyız. Büyük bir rekor kırdık cumartesi günü. 81 bin 104 misafirimiz geldi" diye konuştu.
"DÜNYANIN EN GÜZEL DENİZİ, GÜNEŞİ, KUMU, BURADA"
Antalya'nın dünyanın en güzel turizm şehirlerinden biri olduğunu vurgulayan Vali Yazıcı, şunları söyledi:
"Misafirlerimiz akın akın geliyor. Bu sene Avrupa'dan turist fazla gelmeye başladı. Bu da bizim için mutluluk. Almanya ve İngiltere'den artış oldu. Kaliteli hizmeti sunmaya devam ettiğimiz için sayıların artacağını tahmin ediyoruz. Dünyanın en güzel denizi, güneşi, kumu, burada. Hem tarih, kültür hem deniz kum anlamında turizmin merkeziyiz. Herkesi bekliyoruz, en güzel şekilde ağırlanacaklarından şüpheleri olmasın."
"YERLİ TURİZMDE BÜYÜK HAREKETLİLİK BEKLİYORUZ"
Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olmasıyla kentte yerli turist hareketliliği beklediklerini dile getiren Vali Yazıcı, "Kurban Bayramı'nda yerli turizmde büyük hareketlilik bekliyoruz. Geçen yıl Kurban Bayramı'nda iyi bir hareketlilik oldu. Yerli turizm anlamında bu yıl daha iyi olacağını değerlendirmekteyiz. Yerli turizm yoğunluğu geçen yıldan daha yoğun olacak" dedi.
Yıl sonu hedeflenen turist sayısı hakkında değerlendirme yapan Vali Yazıcı, geçen yıl 9 milyon 100 bin civarında kente turist geldiğini hatırlattı. Vali Yazıcı, "Yıl sonu hedefi geçen yılı geçeceğimizi değerlendiriyoruz. Geçen yıl 9 milyon 100 bin civarındaydı misafirimiz. Onu geçeceğimizi değerlendiriyoruz" diye konuştu.
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