Antalya Havalimanı rekor kırdı! Hava yoluyla gelen turist sayısı 4 milyonu aştı

"DÜNYANIN EN GÜZEL DENİZİ, GÜNEŞİ, KUMU, BURADA"

Antalya'nın dünyanın en güzel turizm şehirlerinden biri olduğunu vurgulayan Vali Yazıcı, şunları söyledi:

"Misafirlerimiz akın akın geliyor. Bu sene Avrupa'dan turist fazla gelmeye başladı. Bu da bizim için mutluluk. Almanya ve İngiltere'den artış oldu. Kaliteli hizmeti sunmaya devam ettiğimiz için sayıların artacağını tahmin ediyoruz. Dünyanın en güzel denizi, güneşi, kumu, burada. Hem tarih, kültür hem deniz kum anlamında turizmin merkeziyiz. Herkesi bekliyoruz, en güzel şekilde ağırlanacaklarından şüpheleri olmasın."

"YERLİ TURİZMDE BÜYÜK HAREKETLİLİK BEKLİYORUZ"

Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olmasıyla kentte yerli turist hareketliliği beklediklerini dile getiren Vali Yazıcı, "Kurban Bayramı'nda yerli turizmde büyük hareketlilik bekliyoruz. Geçen yıl Kurban Bayramı'nda iyi bir hareketlilik oldu. Yerli turizm anlamında bu yıl daha iyi olacağını değerlendirmekteyiz. Yerli turizm yoğunluğu geçen yıldan daha yoğun olacak" dedi.

Yıl sonu hedeflenen turist sayısı hakkında değerlendirme yapan Vali Yazıcı, geçen yıl 9 milyon 100 bin civarında kente turist geldiğini hatırlattı. Vali Yazıcı, "Yıl sonu hedefi geçen yılı geçeceğimizi değerlendiriyoruz. Geçen yıl 9 milyon 100 bin civarındaydı misafirimiz. Onu geçeceğimizi değerlendiriyoruz" diye konuştu.