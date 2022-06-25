25 Haziran 2022, Cumartesi
Konut kredisinde yeni dönem! Ev alacaklar dikkat! BDDK o şartı getirdi
Ev almak isteyen milyonlarca kişiyi ilgilendiren gelişmenin detaylarını BDDK açıkladı. Konut kredisinde yeni düzenlemeye gidildiğini açıklayan BDKK, kredi kullanımındaki detayları da paylaştı. Buna göre artık değeri 10 milyon liranın üzerindeki konutlar için kredi verilmeyecek. İkinci el konut alacakların da kredi miktarı azaldı. Peki yeni düzenleme neler getiriyor?
Giriş Tarihi: 25.06.2022 08:49 Güncelleme Tarihi: 25.06.2022 08:50
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