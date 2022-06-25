Konut kredisinde yeni dönem! Ev alacaklar dikkat! BDDK o şartı getirdi

10 MİLYON ÜZERİNE KREDİ YOK

Yeni düzenlemeyle, 10 milyon TL üzerinde olan konutlara kredi verilmeyecek. Vatandaş 1 milyon 900 bin liralık ev satın aldığında, A enerji sınıfında ise yüzde 90'ını yani 1 milyon 710 bin lira, B enerji sınıfında ise yüzde 85'i yani 1 milyon 615 bin lira, diğer sınıflarda ise yüzde 80'i 1 milyon 520 bin liraya kadar kredi kullanabilecek.