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Konut kredisinde yeni dönem! Ev alacaklar dikkat! BDDK o şartı getirdi

Ev almak isteyen milyonlarca kişiyi ilgilendiren gelişmenin detaylarını BDDK açıkladı. Konut kredisinde yeni düzenlemeye gidildiğini açıklayan BDKK, kredi kullanımındaki detayları da paylaştı. Buna göre artık değeri 10 milyon liranın üzerindeki konutlar için kredi verilmeyecek. İkinci el konut alacakların da kredi miktarı azaldı. Peki yeni düzenleme neler getiriyor?

Sabah
Giriş Tarihi: 25.06.2022 08:49 Güncelleme Tarihi: 25.06.2022 08:50
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Konut kredisinde yeni dönem! Ev alacaklar dikkat! BDDK o şartı getirdi

Buna göre, sıfır konutlarda enerji sınıfı A olan bir evin değeri 2 milyon ve altındaysa yüzde 90'ına kadar kredi çıkacak. İkinci elde ise konut değeri 500 bin liradan az ise tüm enerji sınıflarında yüzde 90'a kadar kredi verilebilecek.

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Konut kredisinde yeni dönem! Ev alacaklar dikkat! BDDK o şartı getirdi
Yani vatandaş 450 bin liralık ikinci el konut aldığında tüm sınıflarda yüzde 90'ına denk gelen 405 bin liralık kredi kullanabilecek. Değeri 500 bin ile 2 milyon lira arasındaki ikinci el A enerji sınıfı ev için ise yüzde 70 oranında kredi kullanılacak.
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Konut kredisinde yeni dönem! Ev alacaklar dikkat! BDDK o şartı getirdi

Evin değeri 2 milyon TL ise bankadan 1.4 milyon liraya kadar kredi kullanılabilecek. BDDK kararının konut fiyatlarında son dönemdeki şişkinliği azaltması bekleniyor.

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Konut kredisinde yeni dönem! Ev alacaklar dikkat! BDDK o şartı getirdi

Düzenlemeden önce oranlar, A enerji sınıfı için yüzde 90, B sınıfı için yüzde 85 ve diğer konutlar için yüzde 80'di. 500 bin lira altında yüzde 90, üstünde yüzde 80'ine kredi veriliyordu. Daha önce sıfır veya ikinci el ayrımı yoktu.

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Konut kredisinde yeni dönem! Ev alacaklar dikkat! BDDK o şartı getirdi

10 MİLYON ÜZERİNE KREDİ YOK
Yeni düzenlemeyle, 10 milyon TL üzerinde olan konutlara kredi verilmeyecek. Vatandaş 1 milyon 900 bin liralık ev satın aldığında, A enerji sınıfında ise yüzde 90'ını yani 1 milyon 710 bin lira, B enerji sınıfında ise yüzde 85'i yani 1 milyon 615 bin lira, diğer sınıflarda ise yüzde 80'i 1 milyon 520 bin liraya kadar kredi kullanabilecek.