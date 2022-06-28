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Bayram öncesi hesaplarda! Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? 1.100 TL emekli ikramiyesi ayın kaçında yatacak?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.06.2022
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Bayram öncesi hesaplarda! Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? 1.100 TL emekli ikramiyesi ayın kaçında yatacak?

Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Temmuz ayına sayılı günler kalmasının ardından emekliler ikramiye ödemelerinin yatacağı tarihi merak ediyor. Diğer yandan ikramiye tutarları da merak edilen diğer unsurlar arasında yer alıyor. Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? 1.100 TL emekli ikramiyesi ayın kaçında yatacak?

Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? 1.100 TL emekli ikramiyesi ayın kaçında yatacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Emekli bayram ikramiyesi kısa süre içinde hesaplarda olacak. Bayram için geri sayım sürerken, 1100 TL ikramiye ödemesinin ne zaman hesaplarda olacağı merak ediliyor. Peki, Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? 1.100 TL emekli ikramiyesi ayın kaçında yatacak?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Kurban bayramı emekli ikramiyelerinin Temmuz ayının ilk haftası hesaplara yatması bekleniyor.

9 Temmuz Cumartesi günü başlayan Kurban Bayramı öncesinde ödemeler tamamlanacak.

Buna göre bayram ikramiyesi ödemelerinin 1-8 temmuz arasında tamamlanması öngörülüyor.

KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR, KAÇ TL?

Bu yılın ilk bayram ikramiyesini Nisan ayının sonunda alan emekliler, şimdi de gözünü ikinci emekli bayram ikramiyesi ödemesine çevirdi. Temmuz emekliler için ikramiye ve zam ayı olacak. Tüm emekliler Kurban Bayramı öncesi bin 100 lira ikramiyeyi cebine koyacak.

İkramiyeden sadece mevcut emekliler değil, yeni emekliler de yararlanacak. İkramiyeden yararlanmak için bayramın içinde bulunduğu ayda emekli aylığının bağlanması gerekiyor.

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