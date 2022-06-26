Dolar ve altın düşecek mi, yükselecek mi? Altın uzmanı tarih verdi! BDDK'dan yeni karar geldi! İşte güncel altın ve döviz kuru...
Dolar ve altın düşecek mi, yükselecek mi? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) TL ticari krediler için yeni kararını açıkladı. Bununla beraber dolar kuru hızlı bir geri çekilme ile 16,49 TL'yi, gram altın ise 1000 TL psikolojik bandını aşağı yönlü kırarak 968 TL'yi gördü. Yatırımcılar altın ve döviz kurları için gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, Dolar ve altın düşecek mi, yükselecek mi?
Altın uzmanı tarih verdi. BDDK'dan yeni karar geldi. Dolar ve altın düşecek mi, yükselecek mi? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Hafta sonuna girilirken BDDK'nın finansal istikrarı destekleyici adımı sonrası dolar/TL'de yaklaşık yüzde 5 düşüş görüldü. Kur tarafında yaşanan bu ters rüzgar altın fiyatları için de etkili oldu. Gram altın 968 TL'yi gördü. Peki, Dolar ve altın düşecek mi, yükselecek mi?
BDDK'DAN TİCARİ KREDİLERE YENİ AYAR
BDDK, döviz varlıklarının TL karşılığı 15 milyon TL'yi aşmayan şirketlere kredi kullanım durumunda döviz varlıklarını 15 milyon TL üzerine çıkarmama şartı getirildi. BDDK'nın finansal istikrarı bu adımı sonrası dolar ve altında hızlı bir geri çekilme gözlendi.
A Haber'de yayına katılan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş BDDK'nın kararını değerlendirirken, piyasaların seyri hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.
"BDDK ŞİRKETLERE TL İHTİYACINIZ VARSA DÖVİZİNİZİ BOZUN DEDİ"
BDDK'nın Merkez Bankası'nın ve diğer kuruluşların Türk Lirasını koruma adına çeşitli kararlarını açıklığını ifade eden Memiş, "Bu son BDDK'nın hamlesi de bu yönde bir karardı. BDDK'da burada ne yaptı? 15 milyon TL'nin üzerinde tekabül eden döviziniz varsa ticari kredi kullanamayacaksınız. Eğer TL ihtiyacınız varsa gidin dövizini satın dedi" diye konuştu.
Memiş, "Daha önce neydi benim dövizim var. Benim dövizim orda dursun. Değer kazansın. Ben gideyim TL ihtiyacımı kredi çekerek sağlayayımdı. BDDK'nın bu kararı ile şimdi bu düzen bozulmuş oldu" dedi.
"KARAR SONRASI DOLAR/TL HIZLI BİR GERİ ÇEKİLME YAŞADI"
Karar sonrası dövizi olan şirketlerin panik olduğunu belirten Memiş, "TL'ye ihtiyacı olan şirketler döviz sattı ve dolar kurunda 17,38 TL'den 16,42 TL'ye bir gerileme gördük. Haftayı da dolar 16,88 TL'den tamamladı" dedi.
"DOLAR KURU İÇİN 16,75 TL SEVİYESİ ÖNEMLİ"
Dolar kurunda kritik destek seviyesinin 16,75 TL olduğunu bildiren uzman isim, "Bu sevinin altında 16,35 TL düzeyi gündeme gelebilir. Dolayısıyla dolar/TL'de takip edeceğimiz bant aralığı 16,35-16,75 TL olacak" açıklamasında bulundu.
DOLAR VE ALTIN İÇİN DÜŞÜŞ SÜRECEK Mİ? İSLAM MEMİŞ BEKLENTİLERİNİ AÇIKLADI
"Dolar ve altın için düşüş sürecek mi" sorusunu yanıtlayan Memiş, "Kurum ve kuruluşların önümüzdeki dönemde yeni kararlar açıklayabilir. Temmuz ve Ağustos aylarında kur ataklarından ziyade biraz daha dengelenen gerileyen bir süreç olarak öne çıkabilir" dedi.
"ENFLASYONDAKİ BİR DÜŞÜŞ KURDA BİR GERİLEME ANLAMI TAŞIYOR"
Özellikle mevsimsel etkiden dolayı enflasyon rakamlarında da bir düşüş görülebileceğine dikkat çeken uzman isim, "Artık kuru takip etmek için enflasyonu takip ediyoruz. Enflasyondaki bir düşüş kurda bir gerileme anlamı taşıyor. Dediğim gibi 16,35-16,75 aralığı önemli. Dolar/TL'de bu gerileme devam ettiği taktirde diğer yabancı para birimlerinde de gerileme olacaktır. Bununla beraber TL'de bir rahatlama olur" diye konuştu.
"ALTIN 970 TL'YE KADAR GERİ ÇEKİLDİ"
Altın ve gümüşün gram fiyatının da dolar kurundaki düşüşle beraber gerilediğini ifade eden Memiş, "Gram altın TL fiyatı 1020 TL civarındaydı karar öncesi. Karar sonrası ise gram altın 970 TL'ye kadar çekildi. Ancak haftayı 990 TL seviyesinde tamamlandı" dedi.
"ONS ALTIN KÜRESEL PİYASALARDAKİ RİSKLERDEN BESLENİYOR"
Gram altın için 950-1000 TL aralığının takip edilmesi gerektiğini savunan uzman isim, "Gram altın bundan sonra altın ons fiyatı tarafından destek görebilir. Küresel piyasalarda resesyon, stagflasyon, jeopolitik riskler, Rusya-Polonya gerginliği, Çin-Tayvan arasındaki gerginlik durumu söz konusu. Altın uluslararası piyasalardaki bu durumları değerlendirebilir ve yeniden 2000 dolar üzerinde bir ataklar görebiliriz" dedi.
ALTIN ALMALI MI SATMALI MI? HANGİ SEVİLER KRİTİK?
Memiş, altın alım satımı yapanların, düğün yapacaklar olanların, altın borcu olanların 950-1000 TL bandında alım yapmasının uygun olacağını açıkladı.
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