TİSK'ten asgari ücret zammı açıklaması! Taraflar ile işbirliğine açığız
Son dakika haberine göre Türkiye İşveren Sendikası, asgari ücret zammı için açıklama yaptı. Açıklamada, asgari ücretle ilgili olası değerlendirmeye olumlu yaklaşılacağı ve taraflar ile işbirliğine açık olunduğu belirtildi.
Asgari ücret dahil, emekli ve memur maaşları ile birlikte milyonlarca kişinin gelirini artıracak temmuz zammı için geri sayım başladı.
Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) tarafından asgari ücrete ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Ülkemiz de tüm dünya gibi olağanuüstü ekonomik şartların küresel boyutta yaşandığı bir dönemden geçiyor. Artan emtia fiyatları, enerji ve taşıma maliyetlerinin yanı sıra Rusya-Ukrayna krizi gibi küresel sorunlar ve yüksek belirsizlik ortamı birçok sektörü olumsuz etkilemeye devam ediyor. Yapılacak değerlendirmelerde bu belirsizlik ortamının göz önünde bulundurulmasının kritik öneme sahip olduğunu düşünüyoruz.
TİSK olarak, birinci önceliğimiz her zaman ülkemizin ve çalışma arkadaşlarımızın sürdürülebilir refahı oldu. Diğer yandan, böyle bir ortamda işletmelerimizi ve üreticilerimizi ayakta tutmanın, üretimin devamlılığını sağlamanın da büyük önem taşıdığını biliyoruz. İşletmelerimizin karşılaştığı risk ve fırsatların birlikte değerlendirilmesini istiyoruz.
Bir kez daha belirtmek isteriz ki, bizim için tüm çalışma arkadaşlarımızla birlikte büyüyebilmek esas. Çalışma arkadaşlarımızın hayat kalitesini kalıcı şekilde artıracak ve büyük-küçük bütün işletmelerimize değer katacak her türlü kararın destekçisiyiz. Tüm taraflara çözüm olacak formüller için iş birliğine açığız.
İşverenler olarak her zaman tüm sorumluluklarımızı tam ve eksiksik olarak yerine getirmenin bilinci içinde davrandık. Elimizi taşın altına koymaktan hiçbir zaman kaçınmadık. Bugüne kadar olduğu gibi bu süreçte de devletimizin yanında olduğumuzun altını bir kez daha çizeriz.
Bu vesile ile asgari ücretin değerlendirilmesine dair yapılacak olası bir toplantıda işveren tarafını temsilen mutlaka masada olacağımızı ve toplam fayda odaklı çalışmalarımız ile olası bir değerlendirmeye olumlu yaklaşacağımızı ifade etmek isteriz.
"Birlikte Mümkün" anlayışı ile bu dönemi yine işçi, işveren ve hükümetimizle birlikte açık diyalog ve dayanışma yoluyla en iyi şekilde aşacağımıza inanıyoruz.
Geleceğimize, çalışanlarımıza, işletmelerimize ve işimize katkı sağlayacak her türlü karara destek vermeye hazırız."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Asgari ücret zammı olacak mı? 2022 Temmuz'da asgari ücrete zam gelecek mi? Yeni asgari ücret net-brüt ne kadar olacak?
- Bayram tatili kaç gün, 9 gün mü olacak? 15 Temmuz ile Kurban Bayramı tatili birleşecek mi? 13-14 Temmuz tatil olacak mı?
- Kabine Toplantısı bugün mü? 27 Haziran Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Başkan Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak?
- Meteoroloji'den kırmızı kodlu hava durumu uyarısı! 27 Haziran İstanbul ve birçok kente çok kuvvetli yağış geliyor! O saate dikkat!
- 5.400 TL - 7.200 TL destek başlıyor! Aile Desteği Programı başvuru nereden, nasıl yapılır? Başvuru şartları neler?
- LGS sonuçları bugün mü açıklanacak? 2022 LGS sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? MEB duyurdu
- Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? Gözler Kabine Toplantısı'nda...
- KYK burs ve krediler bayramdan önce yatacak mı? KYK 2022 Temmuz ayı ödemeleri ne zaman yatacak?
- Survivor kim elendi, kim gitti son dakika? 26 Haziran Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? İşte SMS sıralaması...
- TOKİ müjdeyi son dakika duyurdu! Kira öder gibi taksitle 1.855 TL ile ev sahibi olun! 16 proje ile 180 ay vade fırsatı daireler...
- Bekçilik alımı sınavı ne zaman yapılacak 2022? EGM PA 2022 bekçilik sınav giriş belgesi yayımlandı mı?
- DGS sınavı ne zaman yapılacak? DGS sınav yeri giriş belgesi yayınlandı mı?