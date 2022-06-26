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Temmuzda milyonlara yeni maaş! Asgari ücret 5986 TL'ye çıkabilir! Prim desteği gelir mi? Zam kararı çıkarsa ne zaman devreye girecek?

Milyonların gözü Temmuz ayında yapılacak zamlara çevrildi. Asgari ücret zammı için verilecek karar merakla beklenirken, artış için ipuçları da bulunuyor. 6 aylık enflasyon formülü gündeme gelirken, artışın bir kısmının devletin prim desteğiyle karşılanması da masada yer alıyor. İşte 5 soruda asgari ücrete ara zam hakkında merak edilen tüm detaylar...

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Giriş Tarihi: 26.06.2022 08:30 Güncelleme Tarihi: 26.06.2022 09:42
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Temmuzda milyonlara yeni maaş! Asgari ücret 5986 TL’ye çıkabilir! Prim desteği gelir mi? Zam kararı çıkarsa ne zaman devreye girecek?

Hem çalışanların hem işverenlerin gözü asgari ücrete ara zam için verilecek karara çevrildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Temmuzda milyonlara yeni maaş! Asgari ücret 5986 TL’ye çıkabilir! Prim desteği gelir mi? Zam kararı çıkarsa ne zaman devreye girecek?

Kararın önümüzdeki hafta içinde açıklanması beklenirken; yapılacak artış sadece asgari ücretlileri değil, geniş bir kesimi etkileyecek.

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Temmuzda milyonlara yeni maaş! Asgari ücret 5986 TL’ye çıkabilir! Prim desteği gelir mi? Zam kararı çıkarsa ne zaman devreye girecek?

ZAM KARARI ÇIKARSA YENİ ÜCRET NE ZAMAN DEVREYE GİRECEK?
Asgari ücrete ara zammın Temmuz'dan itibaren mi, yoksa sonbahar aylarından itibaren mi uygulanacağı Çalışma Bakanlığı, işçi ve işveren temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenecek.

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Temmuzda milyonlara yeni maaş! Asgari ücret 5986 TL’ye çıkabilir! Prim desteği gelir mi? Zam kararı çıkarsa ne zaman devreye girecek?

Komisyon, Temmuz 2023'e kadar geçerli olacak asgari ücreti belirleyebileceği gibi, tespit edilecek ücret 2022'nin sonuna kadar da uygulanabilir.

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Temmuzda milyonlara yeni maaş! Asgari ücret 5986 TL’ye çıkabilir! Prim desteği gelir mi? Zam kararı çıkarsa ne zaman devreye girecek?

Beklenti, belirlenecek ücretin 6 ay boyunca uygulanacağı yönünde.