Temmuzda milyonlara yeni maaş! Asgari ücret 5986 TL'ye çıkabilir! Prim desteği gelir mi? Zam kararı çıkarsa ne zaman devreye girecek?

Milyonların gözü Temmuz ayında yapılacak zamlara çevrildi. Asgari ücret zammı için verilecek karar merakla beklenirken, artış için ipuçları da bulunuyor. 6 aylık enflasyon formülü gündeme gelirken, artışın bir kısmının devletin prim desteğiyle karşılanması da masada yer alıyor. İşte 5 soruda asgari ücrete ara zam hakkında merak edilen tüm detaylar...

Takvim Giriş Tarihi: 26.06.2022 08:30 Güncelleme Tarihi: 26.06.2022 09:42 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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