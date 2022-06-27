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Asgari ücrete ek zam Temmuz maaşlarına yetişecek mi? Asgari ücret ne kadar olacak?

Milyonların gözü bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanacak olan Kabine Toplantısı'nda. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in bugünkü toplantıda asgari ücretle ilgili bir sunum yapması bekleniyor. Vatandaşlar asgari ücrete zam gelecek mi? Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücrete ek zam Temmuz maaşlarına yetişecek mi? gibi sorulara yanıt arıyor.

Sabah
Giriş Tarihi: 27.06.2022 06:52 Güncelleme Tarihi: 27.06.2022 06:52
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Asgari ücrete ek zam Temmuz maaşlarına yetişecek mi? Asgari ücret ne kadar olacak?

Asgari ücret trafiği hızlanırken, emekliliği öne çekmek için borçlanmayı planlayanların elini çabuk tutması gerekiyor. Asgari ücrette ek zamla birlikte doğum, yurtdışı, askerlik borçlanmasının tutarı da artacak.

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Asgari ücrete ek zam Temmuz maaşlarına yetişecek mi? Asgari ücret ne kadar olacak?

Sabah Gazetesi'nden Hazal Ateş'in haberine göre: Borçlanma yapacaklar için başvuru tarihinde geçerli olacak brüt asgari ücret (5004 lira) esas alınıyor. Asgari ücrete ek zam 1 Temmuz tarihinden itibaren geçerli olacağı için mevcut tutar üzerinden borçlanacakların en geç 30 Haziran mesai bitimine kadar işlem yapmasında fayda bulunuyor.

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Asgari ücrete ek zam Temmuz maaşlarına yetişecek mi? Asgari ücret ne kadar olacak?

Erken emeklilik için prim günü eksik olan ya da sigorta başlangıç tarihini öne çekmek isteyenler doğum, askerlik başta olmak üzere on başlıkta borçlanma hakkına sahip bulunuyor.

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Asgari ücrete ek zam Temmuz maaşlarına yetişecek mi? Asgari ücret ne kadar olacak?

BU HAFTA YAPAN ETKİLENMEZ
Borçlanmayı bu hafta yapanlar maliyet artışından etkilenmeyecek. Çalışan kadınlar doğum, erkekler askerlik, sigortalı olmadan doktora öğrenimi, avukatlık stajı yapanlar, hekimler fahri asistanlıkta geçen süreleri, kısmi süreli çalışılan aylara ilişkin eksik süreler borçlanılabiliyor.

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Asgari ücrete ek zam Temmuz maaşlarına yetişecek mi? Asgari ücret ne kadar olacak?

Doğum ve askerlik borçlanmasında en düşük prim 53,38 lira en yüksek prim de 400,32 lira. Asgari ücrette son durum, eksik prim gün sayısını tamamlama, borçlanma seçenekleri başta olmak üzere merak edilen bazı soruların yanıtları şöyle: