Asgari ücrete ek zam Temmuz maaşlarına yetişecek mi? Asgari ücret ne kadar olacak?

Doğum ve askerlik borçlanmasında en düşük prim 53,38 lira en yüksek prim de 400,32 lira. Asgari ücrette son durum, eksik prim gün sayısını tamamlama, borçlanma seçenekleri başta olmak üzere merak edilen bazı soruların yanıtları şöyle: