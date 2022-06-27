27 Haziran 2022, Pazartesi
Asgari ücrete ek zam Temmuz maaşlarına yetişecek mi? Asgari ücret ne kadar olacak?
Milyonların gözü bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanacak olan Kabine Toplantısı'nda. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in bugünkü toplantıda asgari ücretle ilgili bir sunum yapması bekleniyor. Vatandaşlar asgari ücrete zam gelecek mi? Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücrete ek zam Temmuz maaşlarına yetişecek mi? gibi sorulara yanıt arıyor.
Giriş Tarihi: 27.06.2022 06:52 Güncelleme Tarihi: 27.06.2022 06:52
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