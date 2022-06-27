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Türkiye'de bir ilk! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı açıkladı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 27.06.2022
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Türkiye’de bir ilk! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı açıkladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, şubat ayında Konya'da düzenlenen İklim Şurası'nda alınan 217 kararı açıkladı. Kararlara göre, atıkların kaynakta ayrı toplanmasına ilişkin çalışmalara hız verilecek, sıfır atık çalışmaları kapsamında 2035'te geri kazanım oranı yüzde 60'a çıkarılacak ve 2053 yılı itibarıyla ön işleme tabi olmayan atıklar düzenli depolamaya kabul edilmeyecek. Tarım ve sanayi başta olmak üzere sektörlerde suyun verimli kullanılması sağlanacak, drenaj suları ve arıtılmış atık sular gibi kullanılmış suların yeniden kullanım oranı 2030'da yüzde 15'e çıkarılacak.

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