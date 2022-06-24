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Asgari ücrette 6 bin 116 TL beklentisi! Vergi dilimlerine yeni düzenleme sinyali! İşte asgari ücretteki dört olasılık...

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Giriş Tarihi: 24.06.2022 Güncelleme Tarihi: 24.06.2022
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Asgari ücrette 6 bin 116 TL beklentisi! Vergi dilimlerine yeni düzenleme sinyali! İşte asgari ücretteki dört olasılık...

Türkiye'de asgari ücrete temmuz ayında yapılması planlanan ek zamma ilişkin tartışmalar sürerken A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programına konuk olan Akşam Gazetesi Yazarı Turhay Güler, Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Eray Güçlüer, Aydınlık  Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa İlker Yücel konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Asgarin ücretin 6000 TL seviyesinde olmasını beklediğini söyleyen Güçlüer "Devletin bu noktada büyük bir mücadele içinde olduğunu biliyoruz. Ankara'da inanılmaz bir çaba var." ifadelerini kullandı. İşte 2022 asgari ücret için beklenen rakam...

Akşam Gazetesi Yazarı Turhay Güler, Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Eray Güçlüer, Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa İlker Yücel A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programında asgari ücrete temmuz ayında yapılması beklenen ek zamma ilişkin açıklamalarda bulundu.

ÇALIŞMA BAKANI BİLGİN'DEN ASGARİ ÜCRETE ZAM SİNYALİ Mİ?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, kamu çalışanlarına Temmuz'da enflasyonun üzerinde sosyal bir koruma ilave zammı yapacaklarını bildirdi.

Bilgin, bir otelde düzenlenen Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (Kamu-Sen) kuruluş yıl dönümü etkinliğine katılarak konuşma yaptı.

Geçen yıl enflasyon yüzde 36 iken asgari ücrette yüzde 50'nin üzerinde artış yapıldığını ve tarihi bir adım atarak asgari ücretteki vergileri kaldırdıklarını anımsatan Bilgin, bu artışın işsizliğe yol açması yönündeki endişelerin gündeme getirildiğini ancak Türkiye'nin büyüme rakamlarıyla istihdamın da arttığını söyledi.

Başlangıçta dört çalışma grubu için verilmesi düşünülen 3600 ek gösterge düzenlemesini bütün gruplara yaydıklarını belirten Bilgin, yaklaşık 5,3 milyon kamu çalışanının bu ek gösterge düzenlemesiyle yeni haklara sahip olduğunu anlattı.

Temmuzda yapılacak düzenlemelerle bu rakamların kamu çalışanlarına enflasyon karşısında nefes aldıracağını kaydeden Bilgin, "Enflasyon ne gerçekleşirse gerçekleşen enflasyonun üzerinde kamu çalışanlarımızı koruyan bir oran onlara sosyal bir koruma ilave zammı yapacağız. Türkiye'nin emekçileri, çalışanları endişe etmesinler. Türk devleti onların yanındadır." ifadelerini kullandı.

"ENFLASYONUN TAHRİBATINI DA ONARACAĞIZ"

Daha önce kamu çalışanları ve emeklilerine ilave haklar verdikleri gibi bu defa da enflasyona karşı aynı oranlarda koruyucu sosyal düzenlemeyi gerçekleştireceklerini bildiren Bilgin, şöyle devam etti:

"Sadece kamu çalışanlarımızı, memurlarımızı mı? Hayır. İşçilerimizi de emekli işçilerimizi de aynı şekilde koruyacağız. Çalışan emekçilerimizi de korumak bizim görevimizdir. Önceki hafta işçi sendikalarımızla bugün sabah da işveren sendikalarımızla görüştük. Bu konuda da çalışmalarımız sürüyor. Tamamlandığında, önümüzdeki hafta başında veya hafta ortasında bunu da kamuoyuyla paylaşacağız. Emekçiler şunu bilsinler, Türk devleti söz verdi, onları enflasyona ezdirmeyecek, enflasyonun tahribatını da onaracak."

"İŞVERENLER SENDİKALAŞMAYA KARŞI TAVIR ALMASIN"

Kamuda sendikalaşma oranının yüksek olduğuna ancak özel sektörde bu oranın çok düşük kaldığına dikkati çeken Bilgin, "Bunu değiştirmek mecburiyetindeyiz. Türkiye'nin işverenleri sendikalaşmaya karşı tavır almasın. Emekle sermaye sosyal bakımdan bir araya gelmeden, sosyal uzlaşma sağlamadan bu üretimi ilanihaye devam ettiremeyiz." diye konuştu.

AK Parti Genel Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

EMEKLİ MAAŞLARINA YÜZDE 40'LIK DOKUNUŞ

Vatandaşımızın vermesi gereken vergilerden vaz geçerek, destekler vererek vatandaşlarımızın gelirini yukarı çekmek için gayret sarf ediyoruz. Temmuz ayında işçi emeklilerimizin de dahil olmak üzere. Öyle zannediyorum ki yüzde 40'lara yakın bir dokunuş gerçekleştirilecek. Aynı şekilde asgari ücrete de bir dokunuş gerçekleştirilecek. Enflasyonun orta vadede düşürülmesi için atılacak adımlar var. Acil olan şu anda vatandaşımızın ciddi alım gücü problemiyle karşı karşıya kaldığını görüyoruz. Bunun için alım gücünün desteklenmesini temin edilmesi lazım. Orta vadede tarımsal alanların daha fazla ekilmesini sağlamak. Tarım Bakanımız bu açıklamayı yaptı. Tarımsal ürünlerdeki fiyatların aşağı çekilmesi. Dar ve orta gelirli vatandaşımızın daha rahat konut alabilmelerini sağlamak için sadece kredi değil aynı zamanda ucuz arsa üretimi düzenlemelerinin yapılması. Bunlarla ilgili çok titiz çalışmalar yapılıyor. Yakın planda ailelerin alım gücünü arttıracak tedbirleri temin etmemiz lazım.

YÜZDE 40 ORANINDA BİR ZAM BEKLENTİSİ

Vatandaşımızın gündeminde ne varsa, çarşı, pazarda hangi konu konuşuluyorsa bu konu hükümetin masasındadır. Çözerken de afaki şekilde değil eldeki imkanlar çerçevesinde, vatandaşlarımızın beklentilerine göre çözmek hükümetin siyasi önceliğidir. Memur emeklileri dahil olmak üzere enflasyon farkını üstüne koyarak yüzde 40 civarında bir artışın, biraz eksik, biraz fazla olabilir. Bunlar çalışıyor. Milletimiz 'adil oldu' diyecek bir sonucu inşallah Temmuz'u görecek. Burada ek zam talebi olduğu zaman bütün kamu görevlilerine tabii ki kapsayacaktır.

ASGARİ ÜCRETİN 6000 TL OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM

Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Eray Güçlüer: Devletin bu noktada büyük bir mücadele içinde olduğunu biliyoruz. Ankara'da inanılmaz bir çaba var. Şu anki enflasyon rakamlarını da değerlendirirsek asgari ücretin 6000 TL olacağını düşünüyorum.

EKMEK TEKNELERİNİ DE KORUMAMIZ GEREKİYOR

Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa İlker Yücel: Asgari ücrette ekmek teknesini de korumamız gerekiyor. Asgari ücretin 6 bin 166 lira olmasını umuyor ve bekliyoruz.

6 AYLIK ENFLASYONA GÖRE 6116 TL OLMALI

TEK Parti Genel Başkanı Ahmet Özal : Açlık sınırının 6 bin lira olduğu bir yerde asgari ücretin 6116 TL olması gerekiyor. Zaten son altı aylık eflasyon yüzde 38 civarında. Enflasyon üzerinde bir fark verilirse harika olur. Bu esnafa da yansır." ifadelerini kullandı.

VERGİ DİLİMLERİNDE DÜZENLEME SİNYALİ

Ekonomist Yusuf Dinç: Yüzde 45 oranındaki tutar, İstanbul özelindeki reel tutar. Burada bu zam yapılırsa piyasa gerçeklerine getirilmiş olur. Türkiye mali disiplini çok güçlü bir ülke. Vergi dilimlerinde bir düzenlemeye gidilebilir.

Asgari ücrette 6 bin 116 TL beklentisi ASGARİ ÜCRETTE 6 BİN 116 TL BEKLENTİSİ

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