Asgari ücrette 6 bin 116 TL beklentisi! Vergi dilimlerine yeni düzenleme sinyali! İşte asgari ücretteki dört olasılık...
Türkiye'de asgari ücrete temmuz ayında yapılması planlanan ek zamma ilişkin tartışmalar sürerken A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programına konuk olan Akşam Gazetesi Yazarı Turhay Güler, Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Eray Güçlüer, Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa İlker Yücel konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Asgarin ücretin 6000 TL seviyesinde olmasını beklediğini söyleyen Güçlüer "Devletin bu noktada büyük bir mücadele içinde olduğunu biliyoruz. Ankara'da inanılmaz bir çaba var." ifadelerini kullandı. İşte 2022 asgari ücret için beklenen rakam...
Akşam Gazetesi Yazarı Turhay Güler, Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Eray Güçlüer, Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa İlker Yücel A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programında asgari ücrete temmuz ayında yapılması beklenen ek zamma ilişkin açıklamalarda bulundu.
ÇALIŞMA BAKANI BİLGİN'DEN ASGARİ ÜCRETE ZAM SİNYALİ Mİ?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, kamu çalışanlarına Temmuz'da enflasyonun üzerinde sosyal bir koruma ilave zammı yapacaklarını bildirdi.
Bilgin, bir otelde düzenlenen Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (Kamu-Sen) kuruluş yıl dönümü etkinliğine katılarak konuşma yaptı.
Geçen yıl enflasyon yüzde 36 iken asgari ücrette yüzde 50'nin üzerinde artış yapıldığını ve tarihi bir adım atarak asgari ücretteki vergileri kaldırdıklarını anımsatan Bilgin, bu artışın işsizliğe yol açması yönündeki endişelerin gündeme getirildiğini ancak Türkiye'nin büyüme rakamlarıyla istihdamın da arttığını söyledi.
Başlangıçta dört çalışma grubu için verilmesi düşünülen 3600 ek gösterge düzenlemesini bütün gruplara yaydıklarını belirten Bilgin, yaklaşık 5,3 milyon kamu çalışanının bu ek gösterge düzenlemesiyle yeni haklara sahip olduğunu anlattı.
Temmuzda yapılacak düzenlemelerle bu rakamların kamu çalışanlarına enflasyon karşısında nefes aldıracağını kaydeden Bilgin, "Enflasyon ne gerçekleşirse gerçekleşen enflasyonun üzerinde kamu çalışanlarımızı koruyan bir oran onlara sosyal bir koruma ilave zammı yapacağız. Türkiye'nin emekçileri, çalışanları endişe etmesinler. Türk devleti onların yanındadır." ifadelerini kullandı.
"ENFLASYONUN TAHRİBATINI DA ONARACAĞIZ"
Daha önce kamu çalışanları ve emeklilerine ilave haklar verdikleri gibi bu defa da enflasyona karşı aynı oranlarda koruyucu sosyal düzenlemeyi gerçekleştireceklerini bildiren Bilgin, şöyle devam etti:
"Sadece kamu çalışanlarımızı, memurlarımızı mı? Hayır. İşçilerimizi de emekli işçilerimizi de aynı şekilde koruyacağız. Çalışan emekçilerimizi de korumak bizim görevimizdir. Önceki hafta işçi sendikalarımızla bugün sabah da işveren sendikalarımızla görüştük. Bu konuda da çalışmalarımız sürüyor. Tamamlandığında, önümüzdeki hafta başında veya hafta ortasında bunu da kamuoyuyla paylaşacağız. Emekçiler şunu bilsinler, Türk devleti söz verdi, onları enflasyona ezdirmeyecek, enflasyonun tahribatını da onaracak."
"İŞVERENLER SENDİKALAŞMAYA KARŞI TAVIR ALMASIN"
Kamuda sendikalaşma oranının yüksek olduğuna ancak özel sektörde bu oranın çok düşük kaldığına dikkati çeken Bilgin, "Bunu değiştirmek mecburiyetindeyiz. Türkiye'nin işverenleri sendikalaşmaya karşı tavır almasın. Emekle sermaye sosyal bakımdan bir araya gelmeden, sosyal uzlaşma sağlamadan bu üretimi ilanihaye devam ettiremeyiz." diye konuştu.
AK Parti Genel Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
EMEKLİ MAAŞLARINA YÜZDE 40'LIK DOKUNUŞ
Vatandaşımızın vermesi gereken vergilerden vaz geçerek, destekler vererek vatandaşlarımızın gelirini yukarı çekmek için gayret sarf ediyoruz. Temmuz ayında işçi emeklilerimizin de dahil olmak üzere. Öyle zannediyorum ki yüzde 40'lara yakın bir dokunuş gerçekleştirilecek. Aynı şekilde asgari ücrete de bir dokunuş gerçekleştirilecek. Enflasyonun orta vadede düşürülmesi için atılacak adımlar var. Acil olan şu anda vatandaşımızın ciddi alım gücü problemiyle karşı karşıya kaldığını görüyoruz. Bunun için alım gücünün desteklenmesini temin edilmesi lazım. Orta vadede tarımsal alanların daha fazla ekilmesini sağlamak. Tarım Bakanımız bu açıklamayı yaptı. Tarımsal ürünlerdeki fiyatların aşağı çekilmesi. Dar ve orta gelirli vatandaşımızın daha rahat konut alabilmelerini sağlamak için sadece kredi değil aynı zamanda ucuz arsa üretimi düzenlemelerinin yapılması. Bunlarla ilgili çok titiz çalışmalar yapılıyor. Yakın planda ailelerin alım gücünü arttıracak tedbirleri temin etmemiz lazım.
YÜZDE 40 ORANINDA BİR ZAM BEKLENTİSİ
Vatandaşımızın gündeminde ne varsa, çarşı, pazarda hangi konu konuşuluyorsa bu konu hükümetin masasındadır. Çözerken de afaki şekilde değil eldeki imkanlar çerçevesinde, vatandaşlarımızın beklentilerine göre çözmek hükümetin siyasi önceliğidir. Memur emeklileri dahil olmak üzere enflasyon farkını üstüne koyarak yüzde 40 civarında bir artışın, biraz eksik, biraz fazla olabilir. Bunlar çalışıyor. Milletimiz 'adil oldu' diyecek bir sonucu inşallah Temmuz'u görecek. Burada ek zam talebi olduğu zaman bütün kamu görevlilerine tabii ki kapsayacaktır.
ASGARİ ÜCRETİN 6000 TL OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM
Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Eray Güçlüer: Devletin bu noktada büyük bir mücadele içinde olduğunu biliyoruz. Ankara'da inanılmaz bir çaba var. Şu anki enflasyon rakamlarını da değerlendirirsek asgari ücretin 6000 TL olacağını düşünüyorum.
EKMEK TEKNELERİNİ DE KORUMAMIZ GEREKİYOR
Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa İlker Yücel: Asgari ücrette ekmek teknesini de korumamız gerekiyor. Asgari ücretin 6 bin 166 lira olmasını umuyor ve bekliyoruz.
6 AYLIK ENFLASYONA GÖRE 6116 TL OLMALI
TEK Parti Genel Başkanı Ahmet Özal : Açlık sınırının 6 bin lira olduğu bir yerde asgari ücretin 6116 TL olması gerekiyor. Zaten son altı aylık eflasyon yüzde 38 civarında. Enflasyon üzerinde bir fark verilirse harika olur. Bu esnafa da yansır." ifadelerini kullandı.
VERGİ DİLİMLERİNDE DÜZENLEME SİNYALİ
Ekonomist Yusuf Dinç: Yüzde 45 oranındaki tutar, İstanbul özelindeki reel tutar. Burada bu zam yapılırsa piyasa gerçeklerine getirilmiş olur. Türkiye mali disiplini çok güçlü bir ülke. Vergi dilimlerinde bir düzenlemeye gidilebilir.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Malı güzel olan kimse için müşteri kaygısı olmayacağını anlatan atasözüne göre "Pekmez gibi malın olsun" dedikten sonra sineğin nereden geldiği söylenir?
- Kırım Savaşı sırasında İstanbul'daki çalışmalarıyla bilinen ve modern hemşireliğin kurucusu kabul edilen Florence Nightingale'in İngilizcedeki anlamı nedir?
- Survivor kim elendi, kim gitti son dakika? Survivor 3. dokunulmazlık adayı kim, hangi yarışmacı oldu? SMS sıralaması...
- Asgari ücret için yeni hesaplama! 6 aylık enflasyon ile 5.986 TL olabilir! Asgari ücrete ara zam olacak mı? Net-Brüt %40 üstü...
- Guinnes Dünya Rekorlarına göre 251 cm boyundaki "Yaşayan En Uzun Erken" ve "Yaşayan En Uzun Kadın" sırasıyla hangi ülkede vatandaşlarıdır?
- Altın neden düşüyor? 24 Haziran Canlı ALTIN kaç lira oldu? Gram, çeyrek, yarım, 22 ayar bilezik son dakika neden düştü?
- Dolar neden düşüyor? 24 Haziran Canlı dolar takip dolar/TL kaç lira oldu? Dolar ve EURO son dakika neden düştü?
- Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman alacak? SSK, Bağ-Kur emekli ikramiyesi zamlanacak mı? Ödeme tarihleri...
- 700.000 işçinin yüzü gülecek! Resmi Gazete'de yayımlandı, tarih belli oldu! Minimum 2.168 TL yatırılacak! 1. ve 2. ödeme tarihi...
- YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile YKS sınav sonuçları açıklandı mı? TYT, YDT, AYT sonrası tercihler...
- Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? 24 Haziran Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı? Kazanan isim...
- Emekli ve memur maaşları bayram önce yatacak mı? Emekli maaşları ayın kaçında yatar 2022? Ödeme tarihleri...