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THY'den Güney Afrika bilgilendirmesi

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 27.06.2022
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THY’den Güney Afrika bilgilendirmesi

Türk Hava Yolları (THY) Güney Afrika’ya seyahat edecek yolcuların ülkeye girişlerde aşı kartı ve PCR testi ibraz zorunluluğunun kaldırıldığını duyurdu.

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