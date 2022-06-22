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İngiltere'de enflasyon 40 yılın zirvesinde

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 22.06.2022
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İngiltere’de enflasyon 40 yılın zirvesinde

İngiltere'de enflasyon, mayısta yüzde 9,1'e çıkarak son 40 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Enflasyondaki artışa en fazla katkıyı enerji, yakıt, gıda ve konut fiyatları verdi. Ülkede enflasyon geçen aylarda da zirve yapmıştı.

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