Son dakika | TL yatırımcıları dikkat! GES için son gün
Hazine ve Maliye Bakanlığının TL varlıklara yönelimi teşvik etmek amacıyla başlattığı Gelire Endeksli Senet (GES) uygulamasında talep toplama süreci bugün sona erecek.
Hazine ve Maliye Bakanlığınca yatırım araçlarının çeşitlendirilmesi, yatırımcı tabanının genişletilmesi ve yatırımcıların Türk lirası cinsi varlıklara yönelimlerinin teşvik edilmesi amacıyla GES ihraç edileceği açıklanmıştı. Bu çerçevede, Türkiye genelinde GES ihracına ilişkin talep toplama işlemleri bugün sona erecek.
Talep toplama, Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Vakıflar Bankası aracılığıyla gerçekleştiriliyor.
Yeni uygulamada, 3 ayda bir ödenecek kuponlar için uygulanacak asgari getiri garantisi sayesinde vatandaşların gelir paylarındaki değişimlerden olumsuz etkilenmesi önlenecek. Bununla birlikte GES'lere konu KİT'lerden bütçeye aktarılan hasılat performansı, beklenenin üzerinde geldiğinde yatırımcılara ilave getiri sağlanacak.
Asgari talep tutarı 1000 lira olarak belirlenen senetler, 1 liranın katları şeklinde ihraç edilecek. Senetler, talep toplama dönemini takip eden haftada, 24 Haziran Cuma yatırımcıların hesaplarına aktarılacak.
GES'lerin kupon ödemelerinde esas alınacak beklenen hasılat payı tutarı olarak 2022 Yılı Bütçe Kanunu'nda açıklanan 2022 yılı için toplam 874 milyon 144 bin liralık (ilgili KİT'lerden sağlanan gelir tahmini) gelir tahmini tutarı baz alınacak.
Öte yandan 22 Aralık 2021-31 Aralık 2022 döneminde iktisap edilen, DİBS'lerden elde edilen gelir ve kazançlara yüzde sıfır stopaj uygulanacak. Bu sebeple 23 Eylül ve 23 Aralık'ta yapılacak kupon ödemelerinde stopaj oranı yüzde sıfır olacak.
Bu ay yapılacak ihraçta Hazine tarafından belirlenen dönemsel getiri yüzde 5,32 ve yıllık bileşiği yüzde 23,04 olacak. Bu kapsamda gelir gerçekleşmelerine göre azami yıllık bileşik getiri oranı yüzde 25,54'ü bulabilecek.
SENEDİN VADESİ 6 AY OLACAK
Şu an aracı olan kamu bankaları, vatandaşları detaylı şekilde (ilgili hesapların açılması, menkul kıymet transferi, saklanması gibi hususlar hakkında) bilgilendirecek. Vatandaşlar, aracı bankalara başvuru yaparak bu ürünü kolaylıkla alabilecek.
Senedin vadesi 6 ay olacak. Söz konusu senetler sadece gerçek kişilere ihraç edilecek.
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