Son dakika | TL yatırımcıları dikkat! GES için son gün

GES'lerin kupon ödemelerinde esas alınacak beklenen hasılat payı tutarı olarak 2022 Yılı Bütçe Kanunu'nda açıklanan 2022 yılı için toplam 874 milyon 144 bin liralık (ilgili KİT'lerden sağlanan gelir tahmini) gelir tahmini tutarı baz alınacak.

Öte yandan 22 Aralık 2021-31 Aralık 2022 döneminde iktisap edilen, DİBS'lerden elde edilen gelir ve kazançlara yüzde sıfır stopaj uygulanacak. Bu sebeple 23 Eylül ve 23 Aralık'ta yapılacak kupon ödemelerinde stopaj oranı yüzde sıfır olacak.

Bu ay yapılacak ihraçta Hazine tarafından belirlenen dönemsel getiri yüzde 5,32 ve yıllık bileşiği yüzde 23,04 olacak. Bu kapsamda gelir gerçekleşmelerine göre azami yıllık bileşik getiri oranı yüzde 25,54'ü bulabilecek.