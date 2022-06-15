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Son dakika: Fransa'da enflasyon son 37 yılın zirvesinde

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 15.06.2022 Güncelleme Tarihi: 15.06.2022
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Son dakika: Fransa’da enflasyon son 37 yılın zirvesinde

Son dakika haberi... Fransa'da enflasyon mayısta yıllık bazda yüzde 5,2 ile son 37 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Öte yandan ülkede enerji fiyatlarında yüzde 27,8 artış kaydedildi

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