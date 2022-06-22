Maaşlar bayramdan önce yatar mı? Memur ve emeklilerin merakla beklediği Temmuz zammı için geri sayım başladı. Önümüzdeki ay aylıkları artacak olan memur ve emekliler, maaş ödemelerinin bayramdan önce yatırılıp yatırılmayacağını araştırıyor. Kurban Bayramı bu sene 9-12 Temmuz tarihlerinde idrak edilecek. Peki, maaşlar bayramdan önce yatar mı? 2022 Temmuz emekli ve memur maaşları bayram öncesi yatacak mı? İşte cevaplar...

MAAŞLAR BAYRAMDAN ÖNCE YATAR MI?

Memur maaşları her ayın 15'inde, SSK'lı emeklilerin maaşları her ayın 17'si ile 26'sı arasında, Bağ-Kur'lu emeklilerin maaşları ise 25'i ile 28'i arasında ödeniyor. Geçtiğimiz dönemlerde maaşlar bayramdan önce hesaplara yatırılmıştı. Temmuz maaşlarının da Kurban Bayramı'ndan önce yatırılıp yatırılmayacağı merak ediliyor. Hemen şunu belirtelim ki, maaş ödemeleri konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Maaş ödemeleri ile ilgili detaylar belli olduğunda ahaber.com.tr'de olacak.