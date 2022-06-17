Avro Bölgesi’nde enflasyon mayısta zirve yaptı

Mayıs ayında, Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon artışına en fazla katkıyı yüzde 3,87 ile enerji ürünleri verdi. Enerjiyi, yüzde 1,59 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 1,46 ile hizmetler ve yüzde 1,13 ile enerji dışı sanayi ürünleri izledi.

Enflasyon, mayıs ayında Almanya'da yüzde 8,7, Fransa'da yüzde 5,8, İspanya'da yüzde 8,5, İtalya'da yüzde 7,3, Belçika'da yüzde 9,9, Hollanda'da yüzde 10,2, Yunanistan'da yüzde 10,5, Hırvatistan'da yüzde 10,7, Macaristan'da yüzde 10,8, Slovakya'da yüzde 11,8, Romanya'da yüzde 12,4, Polonya'da yüzde12,8, Bulgaristan'da yüzde 13,4, Çekya'da yüzde 15,2, Letonya'da yüzde 16,8, Litvanya'da yüzde 18,5 ve Estonya'da yüzde 20,1 olarak belirlendi.