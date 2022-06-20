20 Haziran 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: Milletimiz için 1 trilyon 600 milyar liranın üzerinde yatırım gerçekleştirdik

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: Milletimiz için 1 trilyon 600 milyar liranın üzerinde yatırım gerçekleştirdik

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 20.06.2022
ABONE OL
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: Milletimiz için 1 trilyon 600 milyar liranın üzerinde yatırım gerçekleştirdik

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Organize Sanayi Bölgesi’nde inşa edilen Baklalı Köprülü Kavşağı’nın açılışını yaptı. Bakan Karaismailoğlu, "Milletimiz için 1 trilyon 600 milyar liranın üzerinde yatırım gerçekleştirdik. Bu rakam içerisinde yüzde 61’lik oranla en büyük payı, kara yolları projelerimiz alıyor. Ülke genelindeki kara yolu yatırımlarımızla bölünmüş yol uzunluğumuzu 28 bin 664 kilometreye, otoyol uzunluğumuzu iki katına çıkarıp 3 bin 633 kilometreye, tünellerimizin uzunluğunu 13 kat artırarak 650 kilometrenin üzerine çıkardık’’ dedi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA