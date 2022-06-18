Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu müjdeyi verdi: 2023’te hizmete girecek

Karaismailoğlu "Ülkemizin ulaşım ve haberleşmesi için 1 trilyon 600 milyar liranın üzerinde yatırım yaptık. Bu miktarın, 328 milyar lirasını demiryollarına ayırdık. Türkiye, son 20 yılda yaptığı büyük altyapı atılımı sayesinde dünyada en üst lige çıktı" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yapım aşamasındaki Kazlıçeşme-Sirkeci Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım projesini incelemek üzere 11.00 sıralarında Kazlıçeşme'ye geldi. Burada mühendislerden bilgi alarak projenin tanıtımını izleyen Karaismailoğlu, yaklaşık 7.3 kilometrelik güzergahı 2 saat boyunca yürüyerek yerinde denetledi.