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Son dakika: Türkiye'yi ziyaret eden yabancı turist sayısı yüzde 300 arttı!

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 20.06.2022 Güncelleme Tarihi: 20.06.2022
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Son dakika: Türkiye’yi ziyaret eden yabancı turist sayısı yüzde 300 arttı!

Son dakika haberine göre 2022 yılı Mayıs ayında Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı ayına göre %308,48 artış yaşandı. İşte turistlerin giriş yaptığı ilk 5 il...

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