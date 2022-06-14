Türksat 5B hizmete girdi! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu A Haber’de

Özellikle karasal olarak ulaşamadığımız bütün alanlara ulaşmaya hedefliyoruz 5B ile birlikte. Deniz araçlarına hava araçlarına da uydu internet hizmeti verecek.

Sel afet durumlarında da Türksat 5B bize oldukça katkı sağlayacak. Mevcut uydu internet kapasitemizi tam 15 kat artıracak çok kıymetli bir iş. Dünyanın 3'te 1'inden fazlasına hizmet verebilecek ticari bir uydu olarak artık yörüngesinde yerini aldı.

NERELERİ KAPSAYACAK?



Afrika, Akdeniz bölgesinin tamamı, Basra Körfezi, Kızıldeniz, Orta Doğu'nun tamamına hizmet verecek.

6A İÇİN GERİ SAYIM SÜRÜYOR

Son 20 yıldır Türkiye'de müthiş gelişmeler var. Artık adeta bir çağ açıp çağ kapadık. Bütün sektörlerde olduğu haberleşme sektöründe uydu çalışmalarında da ilkleri yaşıyoruz. Gurur projelerimizden bir tanesi Türksat 6A. Biz yıllar önce normal karayolu içinde bile yabancı mühendislik çözümleriyle iş yapıyorduk ama onların tamamını artık yok ettik. Tamamen kendi mühendislerimiz, kendi mühendislik çözümlerimizle dünyanın gelişmiş en büyük teknolojik işlerini yapıyoruz. Türksat 6A da uydu çalışmalarımızda geldiğimiz en önemli noktalardan bir tanesi. Tamamen yerli milli bir uydu üretiyoruz. Önümüzdeki yıl 2023 yılında uzaya Türksat 6A'yı gönderdiğimizde kendi uydusuyla uzayda temsil eden ilk 10 ülkeden bir tanesi olacağız. Ender ülkelerden bir tanesi olmuş oluyoruz.