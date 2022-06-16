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İşte THY Avrupa Ligi ve ULEB Avrupa Kupası'nda yer alacak takımlar

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Giriş Tarihi: 16.06.2022
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İşte THY Avrupa Ligi ve ULEB Avrupa Kupası’nda yer alacak takımlar

Basketbol THY Avrupa Ligi ve ULEB Avrupa Kupası'nda gelecek sezon mücadele edecek takımlar belirlendi. Türkiye'yi gelecek sezon THY Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko, ULEB Avrupa Kupası'nda Frutti Extra Bursaspor ve Türk Telekom temsil edecek

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