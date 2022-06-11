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THY'den kurum içi taziye ilanının ardından çıkan iddialarla ilgili açıklama

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.06.2022
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THY’den kurum içi taziye ilanının ardından çıkan iddialarla ilgili açıklama

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medyada ve bazı basın yayın organlarında, soyadı aynı olan 4 çalışanın ortak yakınının vefatının ardından kurum içine gönderilen taziye mesajı üzerinden yayılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

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