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THY'den pilotların babalarına videolu sürpriz

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 19.06.2022
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THY’den pilotların babalarına videolu sürpriz

Türk Hava Yolları, pilotların babalarının Babalar Günü'nü, çekimleri Nevşehir, Yalova ve İstanbul'da yapılan sürpriz bir videoyla kutladı. Babalar Günü için hazırlanan videoda, uzun zamandır THY pilotu evlatlarından ayrı olan babalar, çocuklarıyla olan hikayelerini anlattı.

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