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Son dakika: THY'nin İstanbul-Tivat seferleri başladı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 11.06.2022
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Son dakika: THY’nin İstanbul-Tivat seferleri başladı

Son dakika haberine göre Türk Hava Yolları'nın, Karadağ'ın sahil kenti Tivat'a uçak seferleri bugün itibarıyla başladı. THY, Tivat'a haftada 3 sefer düzenleyecek.

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