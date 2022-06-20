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Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika: THY’nin bugünkü Brüksel seferleri Belçika'daki grev nedeniyle iptal edildi

Son dakika: THY’nin bugünkü Brüksel seferleri Belçika'daki grev nedeniyle iptal edildi

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 20.06.2022
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Son dakika: THY’nin bugünkü Brüksel seferleri Belçika’daki grev nedeniyle iptal edildi

Son dakika haberi... Türk Hava Yollarının (THY), Belçika'nın başkenti Brüksel’e düzenleyeceği bugünkü uçuşlar ülkedeki ulusal endüstriyel grev nedeniyle iptal edildi.

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