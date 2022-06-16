Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak 2022? İşte masadaki 3 formül

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, ücretliler dahil herkesin gelirini artıracak düzenlemeler yapılması yönünde talimat verdiğini duyurmuştu. Başkan Erdoğan'ın talimatı üzerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ilgili kurumlarla çalışma başlattı.