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Haberler Galeri Asgari ücret zammı son dakika açıklaması! TEFE- TÜFE ile 5.940 TL'yi bulabilir! 1,2,3,4 çocuklulara 6 aylık enflasyon farkı ile...

Asgari ücret zammı son dakika açıklaması! TEFE- TÜFE ile 5.940 TL'yi bulabilir! 1,2,3,4 çocuklulara 6 aylık enflasyon farkı ile...

Temmuz ayına kısa süre kala milyonlarca çalışan ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranını merak ediyor. Emekli ve memur maaşlarına enflasyon oranları ile belirlenecek zam oranı için rakamlar belli oluyor. Diğer yandan asgari ücretli çalışanlar maaşlarına zam uygulanıp uygulanmayacağını merak ediyor. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan asgari ücret 2022 ve emeklilikte yaşa takılanlar için dikkat çeken açıklamalar geldi. Hal böyle olunca,"Asgari ücrete zam gelecek mi, var mı? Temmuz ayında asgari ücrete zam olacak mı?" sorularına yanıt aranıyor.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.06.2022 22:09
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Asgari ücret zammı son dakika açıklaması! TEFE- TÜFE ile 5.940 TL’yi bulabilir! 1,2,3,4 çocuklulara 6 aylık enflasyon farkı ile...

Asgari ücret zammı için son dakika açıklaması geldi. Bilindiği üzere Temmuz ayında emekli ve memur maaşlarına zam gerçekleşecek. Geçtiğimiz zam döneminde asgari ücrette rekor seviyede artış yaşanmıştı. Temmuz ayına kısa süre kala asgari ücrette artış yaşanıp yaşanmayacağı yönündeki açıklamalar merakla takip ediliyor. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Çalışmalar yapılıyor inşallah temmuz ayıyla birlikte sabit gelirlinin alım gücünü artıracak bir dokunuş yapılacaktır" dedi. Peki, Asgari ücrete Temmuz ayında zam gelecek mi? Asgari ücret zammı ne kadar olacak?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Asgari ücret zammı son dakika açıklaması! TEFE- TÜFE ile 5.940 TL’yi bulabilir! 1,2,3,4 çocuklulara 6 aylık enflasyon farkı ile...

Hem çalışanların hem işverenlerin gözü asgari ücrete ara zamma çevrildi. Enflasyona endeksli formüller ücretin 5 bin 940 liraya kadar çıkabileceğini gösterirken, devletin prim desteğiyle katkı vereceği zam formülleri de konuşuluyor.

Hem çalışanlar hem de işverenler asgari ücrete ara zam için çıkacak karara kilitlendi.

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Asgari ücret zammı son dakika açıklaması! TEFE- TÜFE ile 5.940 TL’yi bulabilir! 1,2,3,4 çocuklulara 6 aylık enflasyon farkı ile...

Yasal düzenleme yapılıp Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yeniden toplanmasının yolu açılırsa, milyonlarca çalışanın maaşı değişecek.

Asgari ücret artınca, aynı işyerinde sadece bu ücretle çalışanlara değil, daha yüksek maaş alanlara da zam kapısı açılacak.

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Asgari ücret zammı son dakika açıklaması! TEFE- TÜFE ile 5.940 TL’yi bulabilir! 1,2,3,4 çocuklulara 6 aylık enflasyon farkı ile...

Peki asgari ücret ne kadar artabilir?

Bunun için de şimdiden pek çok formül konuşuluyor.

6 AYLIK TÜFE FORMÜLÜ

Burada özellikle enflasyonun yansıtılması üzerinde duruluyor.Bunun için de 2 formül gündeme geliyor.

İlki, 6 aylık enflasyon oranının yansıtılması.

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Asgari ücret zammı son dakika açıklaması! TEFE- TÜFE ile 5.940 TL’yi bulabilir! 1,2,3,4 çocuklulara 6 aylık enflasyon farkı ile...

Merkez Bankası'nın son açıkladığı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde Haziran enflasyonu tahmini yüzde 2.97 çıktı.

Bu tahmine göre, ilk 6 aylık enflasyon yüzde 39.67'ye ulaşacak.