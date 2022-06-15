Asgari ücret zammı son dakika açıklaması! TEFE- TÜFE ile 5.940 TL'yi bulabilir! 1,2,3,4 çocuklulara 6 aylık enflasyon farkı ile...

Temmuz ayına kısa süre kala milyonlarca çalışan ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranını merak ediyor. Emekli ve memur maaşlarına enflasyon oranları ile belirlenecek zam oranı için rakamlar belli oluyor. Diğer yandan asgari ücretli çalışanlar maaşlarına zam uygulanıp uygulanmayacağını merak ediyor. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan asgari ücret 2022 ve emeklilikte yaşa takılanlar için dikkat çeken açıklamalar geldi. Hal böyle olunca,"Asgari ücrete zam gelecek mi, var mı? Temmuz ayında asgari ücrete zam olacak mı?" sorularına yanıt aranıyor.