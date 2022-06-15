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Haberler Galeri AK Parti'den asgari ücret zammı ve EYT ile ilgili müjdeli haber: Çalışma yapılıyor! 2022 Temmuz'da asgari ücrete zam gelecek mi?

AK Parti'den asgari ücret zammı ve EYT ile ilgili müjdeli haber: Çalışma yapılıyor! 2022 Temmuz'da asgari ücrete zam gelecek mi?

Asgari ücret zammı ve EYT ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Temmuz'da asgari ücrete zam gelip gelmeyeceği merak edilirken, emeklilikte yaşa takılanların da yakından takip ettiği EYT hakkında çalışma olup olmayacağı merak ediliyordu. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş asgari ücret zammı ve EYT düzenlemesine ilişkin son gelişmeleri aktardı. Peki, 2022 Temmuz'da asgari ücrete zam gelecek mi? Bu yıl EYT çıkacak mı? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.06.2022 16:57 Güncelleme Tarihi: 15.06.2022 17:06
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AK Parti’den asgari ücret zammı ve EYT ile ilgili müjdeli haber: Çalışma yapılıyor! 2022 Temmuz’da asgari ücrete zam gelecek mi?

Son dakika... Asgari ücret zammı ve EYT ile ilgili AK Parti'den son dakika açıklaması geldi. Enflasyon artışı nedeniyle asgari ücrete zam yapılıp yapılmayacağı merak edilirken, bir yandan da bu yıl EYT düzenlemesinin hayata geçirilip geçirilmeyeceği araştırılıyor. Gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, asgari ücret zammı ve EYT ile ilgili detayları duyurdu. Peki, 2022 Temmuz'da asgari ücrete zam gelecek mi? Bu yıl EYT çıkacak mı? İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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AK Parti’den asgari ücret zammı ve EYT ile ilgili müjdeli haber: Çalışma yapılıyor! 2022 Temmuz’da asgari ücrete zam gelecek mi?

ASGARİ ÜCRET TEMMUZ ZAMMI VE EYT DÜZENLEMESİ VAR MI?

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, asgari ücrete ara zam ve EYT düzenlemesi başta olmak üzere ekonomiye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

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AK Parti’den asgari ücret zammı ve EYT ile ilgili müjdeli haber: Çalışma yapılıyor! 2022 Temmuz’da asgari ücrete zam gelecek mi?

"HER TÜRLÜ TEDBİRİ ALIYORUZ"

"Döviz fiyatlarının oynaklığı bütün vatandaşlarımızı etkileyen kısmı hayat pahalılığıdır. Çarşıda pazarda aldığımız ürünlerin pahalı olmasıdır. Bir taraftan burada oynaklıkları ortadan kaldırıp düzeni sağlamak diğer taraftan da vatandaşlarımızın alım gücünün olumsuz etkilenmemesi için her türlü tedbiri almaktayız.

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AK Parti’den asgari ücret zammı ve EYT ile ilgili müjdeli haber: Çalışma yapılıyor! 2022 Temmuz’da asgari ücrete zam gelecek mi?

"ASGARİ ÜCRETTE OCAK AYINDA OLAĞANÜSTÜ BİR ARTIŞ YAŞANDI"

Yıl başında ortaya konmuş olan asgari ücrette olağanüstü artışın sağlanması, Hazine'nin almış olduğu vergilerden vazgeçerek doğrudan destek vermiş olması, enerji fiyatlarını yüzde 80 oranında sübvanse etmesi alım gücünü artıracak olan hususlardan birisidir.

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AK Parti’den asgari ücret zammı ve EYT ile ilgili müjdeli haber: Çalışma yapılıyor! 2022 Temmuz’da asgari ücrete zam gelecek mi?

"ALIM GÜCÜNÜ ARTIRACAK BİR DOKUNUŞ YAPILACAK"

Bir tanesi de gelirin artırılmasıdır. Temmuz ayında emeklilerimizin, çalışanlarımızın gelirlerinin artırılması, asgari ücretle ilgili çalışmalar bakanlığımızın önündedir. Çalışmalar yapılıyor inşallah temmuz ayıyla birlikte sabit gelirlinin alım gücünü artıracak bir dokunuş yapılacaktır.