AK Parti'den asgari ücret zammı ve EYT ile ilgili müjdeli haber: Çalışma yapılıyor! 2022 Temmuz'da asgari ücrete zam gelecek mi?

Asgari ücret zammı ve EYT ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Temmuz'da asgari ücrete zam gelip gelmeyeceği merak edilirken, emeklilikte yaşa takılanların da yakından takip ettiği EYT hakkında çalışma olup olmayacağı merak ediliyordu. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş asgari ücret zammı ve EYT düzenlemesine ilişkin son gelişmeleri aktardı. Peki, 2022 Temmuz'da asgari ücrete zam gelecek mi? Bu yıl EYT çıkacak mı? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 15.06.2022 16:57 Güncelleme Tarihi: 15.06.2022 17:06 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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