Kurban Bayramı’na günler kala otobüs biletleri tükendi! İşte Trabzon, Erzurum ve İzmir’in bilet fiyatları

GÜNDE 600 BİN YOLCU

Bayramda Türkiye'de ortalama 1 milyon kişinin otobüsle seyahat ettiğini aktaran Yıldırım, şöyle devam etti:

"Yaz döneminde en çok tatil bölgelerine seferler olur. Ancak bu yıl oteller çok pahalı. O nedenle yerli turistin bu bölgeye talebi düştü. Bu da otobüse talebi düşürdü. Hem uçak hem de otobüs bilet fiyatlarında artış da paylaşımlı araçlara talebi yükseltti. Bu gibi nedenlerle otobüslerde günlük 1 milyon kişi sayısı yakalanamaz. Bu dönemde otobüsle günlük 600 bin kişini seyahat edeceğini düşünüyoruz. Bayramda ortalama 6-7 milyon kişi otobüsle seyahat ederken bu yıl sayı 4-4.5 milyon olur."