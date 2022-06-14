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Asgari ücrete ara zam gelecek mi? Temmuz’da maaşlara enflasyon farkı! Asgari ücret ne kadar olacak? Canlı yayında rakam verdi

Son dakika ekonomi haberi... Milyonlarca vatandaşın gözü Temmuz ayındaydı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, verdiği Temmuz zammı mesajı milyonları heyecanlandırdı. Peki Temmuz'da asgari ücrete ara zam olacak mı? Yeni asgari ücret kaç lira olacak? Enflasyon farkı ne kadar olacak? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, formülü A Haber canlı yayınında anlattı. Erdem, yeni asgari ücret rakamıyla ilgili flaş tahminde bulundu. İşte o rakamlar...

A Haber
Giriş Tarihi: 14.06.2022 11:29 Güncelleme Tarihi: 14.06.2022 11:31
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Asgari ücrete ara zam gelecek mi? Temmuz’da maaşlara enflasyon farkı! Asgari ücret ne kadar olacak? Canlı yayında rakam verdi

Asgari ücretli, emekli, memur... Milyonlarca vatandaşın gözü Temmuz ayındaydı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, verdiği Temmuz mesajı milyonları heyecanlandırdı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Asgari ücrete ara zam gelecek mi? Temmuz’da maaşlara enflasyon farkı! Asgari ücret ne kadar olacak? Canlı yayında rakam verdi

TEMMUZ'DA ENFLASYON FARKI

Başkan Erdoğan dün yaptığı açıklamada, "Milletimizin yaşadığı geçim zorluğunu, refahında ortaya çıkan azalmayı mutlaka telafi ederek yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazlayla büyümeye dayalı Türkiye Ekonomi Programı'nı kararlılıkla uygulayacağız. Bu konuda her gün yeni bir adım atıyoruz. İnsanlarımızın döviz ve altın tasarrufu alışkanlıklarını Türk lirasına yönlendirmek için çeşitli alternatifleri devreye alıyoruz..."

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Asgari ücrete ara zam gelecek mi? Temmuz’da maaşlara enflasyon farkı! Asgari ücret ne kadar olacak? Canlı yayında rakam verdi

"...Rasyonel gerekçelerle izah edilemeyecek fiyat artışlarına karşı hukuki ve idari tedbirler geliştiriyoruz. Ücretlilerin gelirlerindeki azalışı telafi edecek çalışmalar yapıyoruz. Bu çerçevede Temmuz ayında enflasyon farklarıyla Ocak ayıyla ücretlerdeki yeni düzenlemelerle milletimizin her kesimini daha da rahatlatacağız. Enflasyonun geçtiğim Aralık ve Ocak gerçekleşmeleriyle sırtımıza bindirdiği kamburdan kurtulacağımız 2023 Şubat, Mart aylarından itibaren artık bu sorunları da önemli ölçüde geride bırakmış olacağız." ifadelerini kullandı.

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Asgari ücrete ara zam gelecek mi? Temmuz’da maaşlara enflasyon farkı! Asgari ücret ne kadar olacak? Canlı yayında rakam verdi

Peki Temmuz'da asgari ücrete ara zam olacak mı? Yeni asgari ücret kaç lira olacak? Enflasyon farkı ne kadar olacak? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, formülü A Haber canlı yayınında anlattı. Erdem, yeni asgari ücret rakamıyla ilgili flaş tahminde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

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Asgari ücrete ara zam gelecek mi? Temmuz’da maaşlara enflasyon farkı! Asgari ücret ne kadar olacak? Canlı yayında rakam verdi

Temmuz'da yeni bir karar alınacak. Ücretlerin artırılması noktası, enflasyon farkının eklenmesinden bahsediyor Sayın Cumhurbaşkanı iki konuşmasında da.

Biz aslında burada asgari ücret özelinde bir hesap yaptık.