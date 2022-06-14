ABD’de kritik dönemeç! Fed’in faiz kararı beraberinde büyük bir risk taşıyor

Fed'in 100 baz puanlık sürpriz bir faiz artırımı ile "büyük oynaması" gerektiğini belirten Rupkey, resesyon risklerinin yüzde 50'nin üzerinde bulunduğunu ancak bunun alınmaya değer bir risk olduğunu kaydetti. Rupkey, "Çünkü enflasyon herkese, işletmelere, tüketicilere zarar veriyor." dedi.

Tüketici duyarlılığının tarihin en düşük seviyelerinde olduğunu vurgulayan Rupkey, sadece Fed'in aşırı yüksek enflasyonun yayılmasını durdurmak için gerekli araçlara sahip olduğunu söyledi.