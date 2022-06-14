İşte yerli gazın yol haritası! Detaylar ortaya çıktı
Son dakika haberine göre: Milli Enerji ve Maden Politikası çerçevesinde atılan en önemli millileştirme adımlarından olan Karadeniz doğalgazı için dün tarihi bir gün yaşandı.
Milli Enerji ve Maden Politikası çerçevesinde atılan en önemli millileştirme adımlarından olan Karadeniz doğalgazı için dün tarihi bir gün yaşandı. Mevcut keşifle Türkiye'nin konutlarda 25 yıllık doğalgaz ihtiyacını karşılamaya yeten doğalgaz için Filyos'ta "Karadeniz Gazı Denize İlk Boru İndirme ve Kaynak Töreni" gerçekleşti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, törende şunları söyledi:
Bu projenin ilk etabında doğalgaz işleme tesisine gelen gazın ölçümlenmesi için Batı Karadeniz Gaz Ölçüm İstasyonu'nu ve 36 kilometrelik Batı Karadeniz Doğalgaz Boru Hattı Faz-1'i inşa ediyoruz. Buradaki çalışmalarımızı kasım ayının ilk haftalarında tamamlıyoruz. Böylece 2023'ün birinci çeyreğinde ilk fazda üretilecek günlük 10 milyon metreküplük doğalgazı milli sistemimize aktarmış olacağız. Sakarya Gaz Sahası pik üretime inşallah 2026'da ulaşacak. Sahada açılacak 40 kuyu ile birlikte günlük gaz üretim kapasitemizi 40 milyon metreküpe çıkarmayı hedefliyoruz.
Kimi zaman bürokratik oligarşiyle, kimi zaman vesayet odaklarıyla, kimi zaman terör örgütleriyle, kimi zaman istemezükçü muhalefet anlayışıyla mücadele ettik. Ama her defasında ya bir yol bularak ya da yol açarak milletimizi eserlerle kavuşturduk. Ülkemizin enerji potansiyelini kullanarak bu alanda dışa bağımlılıktan kurtulma niyetimizi ilk açıkladığımızda birileri bundan rahatsız oldu. Yurtdışındaki malum odaklardan önce en büyük tepkiyi maalesef muhalefet partileri gösterdiler.
Sismik arama ve sondaj faaliyetlerimize Rumların tezleri ile karşı çıktılar. Doğu Akdeniz ve Karadeniz'deki çalışmalarımıza olmadık iftiralar attılar. Biz ne kimsenin hakkına el uzatırız ne de haramilere hakkımızı veririz. Biz enerjiyi bir gerilim, çatışma alanı değil bölgesel işbirliğinin anahtarı olarak görüyoruz. Bu anlayışla bölgedeki aktörlerle işbirliğini geliştirmeye çalışıyoruz.
YENİ SONDAJ GEMİSİNİN ADI ABDÜLHAMİD HAN
Dördüncü sondaj gemimizin adını... Yaptığımız değerlendirme neticesinde, bu bölgede Sultan Abdülhamid'in yapmış olduğu çalışmalarla, özellikle sismik araştırma, sondaj çalışmalarıyla bir döneme aslında ismini vermiştir. Bu geminin adını Abdülhamid Han olarak belirlediğimizi açıklayalım. Şu anda Mersin Taşucu Limanı'nda sondaj öncesi teknik hazırlıklar yapılıyor. Dördüncü sondaj gemimizin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum.
BERAT ALBAYRAK'A TEŞEKKÜR ETTİ
Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanımız Berat Albayrak ile halefi Fatih Dönmez kardeşimiz bu süreçte gerçekten büyük bir gayret sarf ettiler. O dirayetli duruşumuzun ve sabrımızın meyvelerini topluyoruz. Bölgemizde yaşanan son gelişmeler Türkiye'nin Karadeniz'de yaptığı keşfin stratejik önemini daha da artırmıştır. Rusya ile Ukrayna arasında başlayan sıcak çatışmalarla birlikte tüm dünyada petrol ve gaz fiyatları tarihi zirvelere ulaştı.
GAZİ MUSTAFA KEMAL'İN VASİYETİNİ BİZ YERİNE GETİRDİK
Türkiye Cumhuriyeti'nin banisi Gazi Mustafa Kemal'in ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine taşıma vasiyetini yerine getiren biz olduk. Sadece kendi vatandaşlarına değil, tüm dostlarına güven veren bir Türkiye için çok çalıştık. Buldukları her fırsatta hâlâ kendilerini belli eden Sevr sevdalılarının, manda heveslilerinin ülkeyi teslim alma gayretlerine fırsat vermedik. Vesayetten darbeye, terör eylemlerinden ekonomik tuzaklara kadar nice oyunları boza boza ülkemizi büyüttük, güçlendirdik, özgürleştirdik. Türkiye'nin İkinci Dünya Savaşı sonrası yeniden şekillenen, dünyanın refah ve güvenlik şemsiyesinin dışında kalmasına yol açan habis zihniyetle mücadele ettik. Sureti haktan gözüküp her seferinde milletimizin ağır bedeller ödemesine yol açan kifayetsizleri tasfiye ede ede şu andaki konuma geldik.
İŞTE YOL HARİTASI
Milyar metreküp 540 doğalgaz rezervi (405 milyar metreküp Tuna-1), (135 milyar metreküp Amasra-1)
4 bin 200 personel sahada
16 gemi (3'ü sondaj gemisi)
170 km'lik boru hattı
50 metre sığ kısımdaki hat derinliği
2200 metre açık denizdeki boru hattı derinliği
5 ay boru döşeme işlem süresi
10 milyon metreküp 2023'te günlük gaz üretimi
4 milyar metreküp 2023'te yıllık gaz üretimi
12 metre ( Her bir borunun uzunluğu)
21 bin boru (ilk sevkiyattaki toplam boru sayısı)
25 yıl rezervin ikametlerdeki doğalgaz ihtiyacını karşılayacağı süre
40 milyon metreküp 4 yıl sonraki günlük gaz üretimi
15 milyar metreküp 4 yıl sonraki yıllık gaz üretimi
DÖNMEZ: DÜNYANIN EN DERİN İLETİM SİSTEMİ
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sakarya Gaz Sahası'nın, keşiften ilk üretime kadar dünyanın en hızlı yapılan deniz saha geliştirme projesi olacağını kaydetti. Dönmez, "2 bin 200 metre derinliği ve 170 kilometre uzunluğuyla, burada dünyanın en derin ve en uzun deniz tabanı iletim sistemini inşa ediyoruz. Sakarya Gaz Sahası, ülkemizin ilk ve tek derin deniz üretim sahası olacak. Ancak son olmayacak" diye konuştu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son dakika: İçişleri Bakanlığından istihdam müjdesi: 9 bilişim personeli alacak
- DGS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? DGS sınav giriş yerleri açıklandı mı, belli oldu mu?
- E-Karne ne zaman ne zaman görüntülenecek? e-Okul VBS 2. dönem not girişi bitti mi, e-Okul kapanacak mı?
- Son dakika: Resmi Gazete'de yayımlandı! Çok sayıda hakim ve savcının görev yeri değişti
- Motorine zam var mı, gelecek mi? 13 Haziran bu gece motorine zam olacak mı? İl il motorin ve benzin fiyatları...
- Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 13 Haziran Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Eleme adayı...
- Karadeniz gazında tarihi gün... Fiyatlara nasıl yansıyacak? Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez açıkladı
- İŞKUR'dan 140 bin personel alımı! 20-50 yaş arası herkes başvurabilir! KPSS'siz, sınavsız en az 4.253 maaş verilecek! Şartlar ise...
- NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'ten Türkiye açıklaması: Yakın temas halindeyim
- Son dakika: ABD'den rekor! Enflasyon beklentisi yeniden yükseldi
- Masterchef ne zaman başlıyor 2022? Masterchef yeni sezon tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?
- Türkiye'de ikinci kez görüldü! Antalya'da siyah kuğu sürprizi