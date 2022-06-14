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İstanbul Havalimanı'na uluslararası alanda iki ödül

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 14.06.2022
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İstanbul Havalimanı’na uluslararası alanda iki ödül

İstanbul Havalimanı, Havayolu Yolcu Deneyimi Derneğinin (APEX) "Olağanüstü Başarı" ve EMEA Finance'ın "EMEA Bölgesi'ndeki En İyi Sendikasyon Kredisi" ödüllerine layık görüldü.

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