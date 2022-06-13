Kur korumalı hesabı olan GES alabilir mi? İşte yüksek kazanç fırsatı GES’in ayrıntıları

Sabah Gazetesi'nden Hazal Ateş'in haberine göre: Kur korumalı mevduat hesabı ya da farklı ürünlere yatırım yapanlar da bu senetleri satın alabilecek. Sisteme sadece döviz hesabını bozduranlar değil tüm bireysel yatırımcılar dâhil olacak. Vatandaşlar aracı bankalara başvuru yaparak ürünü kolaylıkla alabilecek. Bankalar vatandaşları hesap açılması, menkul kıymet transferi, saklanması konularında bilgilendirecek. Senedin vadesi 6 ay olarak belirlenirken sonraki aşamalarda 1 yıl ve üzeri vadelerde ihraç yapılması öngörülüyor.