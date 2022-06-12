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Motorine ve benzine zam var mı, gelecek mi? 12 Haziran akaryakıt zam mı olacak mı? İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları...

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.06.2022
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Motorine ve benzine zam var mı, gelecek mi? 12 Haziran akaryakıt zam mı olacak mı? İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları...

Motorine ve benzine zam var mı, gelecek mi? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Petrol piyasasındaki hareketlilikle beraber pompa fiyatına da yansıyan zamlar ve indirimlerin ardından benzin ve motorin fiyatı merak ediliyor. Peki, Motorine ve benzine zam var mı, gelecek mi? 12 Haziran akaryakıt zam mı olacak mı? İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları...

Motorine ve benzine zam var mı, gelecek mi? 12 Haziran akaryakıt zam mı olacak mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Brent petrol varil fiyatındaki hareketlilikle birlikte akaryakıt zamları gündeme gelirken gözler il il motorin ve benzin fiyatı gelişmelerine çevrildi. Araç sahipleri güncel fiyatları yakından takip ediyor. Peki, Motorine ve benzine zam var mı, gelecek mi? 12 Haziran akaryakıt zam mı olacak mı? İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları...

12 HAZİRAN 2022 GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATI SON DURUM

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 122,73 dolardan işlem görüyor. Petrol piyasasındaki hareketlilik ise diğer ülkelerde de olduğu gibi ülkemizde akaryakıt fiyatlarında artışa neden oluyor. Hal böyleyken ise yeni fiyatlar da vatandaşların merak konusu haline geliyor.

Antalya Akyakıt Fiyatları

Antalya'da bir litre benzin fiyatı 28,64 TL

Antalya'da bir litre benzin fiyatı 28,11 TL

İzmir Benzin Ve Motorin Fiyatı

İzmir'de benzin litre fiyatı 28,55 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı 28,00 TL

Ankara Benzin Ve Motorin Fiyatı

Ankara'da benzin litre fiyatı 28,56 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı 28,00 TL

İstanbul Benzin Ve Motorin Fİyatı

İstanbul'da benzin litre fiyatı 28,45 TL

İstanbul'da motorin litre fiyatı 27,91 TL

12 Haziran Güncel LPG Fiyatları

İstanbul Anadolu yakasında bir litre LPG fiyatı: 12.19 TL

İstanbul Avrupa yakasında bir litre LPG fiyatı: 12.42 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı: 12.44 TL

İzmir'de LPG litre fiyatı: 12.13 TL

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 122,73 dolardan işlem görüyor.

Fiyatlardaki dalgalanmanın sebepleri arasında Çin'deki koronavirüs kısıtlamaları önem arz ediyor. Çin'in ekonomisinin olumsuz şekilde ilerlemesi, Brent petroldeki dalgalanmanın devam etmesine neden olacak.

ABD en yüksek enflasyon rakamlarını açıkladı. Bunun yanında, ABD Merkez Bankası FED de dolar basımını azalttı. Bu da doların dünya genelinde artmasına neden oluyor. Dolarla satılan Brent petrol, dolar arzındaki azalış sebebiyle gittikçe yükseliyor.

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