Motorine ve benzine zam var mı, gelecek mi? 12 Haziran akaryakıt zam mı olacak mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Brent petrol varil fiyatındaki hareketlilikle birlikte akaryakıt zamları gündeme gelirken gözler il il motorin ve benzin fiyatı gelişmelerine çevrildi. Araç sahipleri güncel fiyatları yakından takip ediyor. Peki, Motorine ve benzine zam var mı, gelecek mi? 12 Haziran akaryakıt zam mı olacak mı? İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları...