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Haberler Galeri Gelire Endeksli Devlet İç Borçlanma senedi nasıl alınır? İşte 10 soruda GES hakkında bilmeniz gerekenler

Gelire Endeksli Devlet İç Borçlanma senedi nasıl alınır? İşte 10 soruda GES hakkında bilmeniz gerekenler

Gelire endeksli devlet iç borçlanma senedinin (GES) vadesi 6 ay olarak belirlenirken sonraki aşamalarda 1 yıl ve/veya diğer vadelerde de ihraç yapılması öngörülüyor.

Giriş Tarihi: 11.06.2022 11:31 Güncelleme Tarihi: 11.06.2022 11:31
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Gelire Endeksli Devlet İç Borçlanma senedi nasıl alınır? İşte 10 soruda GES hakkında bilmeniz gerekenler
Hazine ve Maliye Bakanlığı, ekonomi yönetiminin, Türkiye Ekonomi Modeli çerçevesinde hızlı ve çözüm odaklı adımlar atmaya devam edeceğini, atılacak yeni adımlar silsilesinin Bakanlık ve ilgili kurumlarca kamuoyuyla paylaşılacağını duyurmuştu.
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Gelire Endeksli Devlet İç Borçlanma senedi nasıl alınır? İşte 10 soruda GES hakkında bilmeniz gerekenler

GES'lere ilişkin en çok merak edilen 10 soru ve yanıtları şöyle:

SORU 1: GELİRE ENDEKSLİ OLDUĞU İFADE EDİLEN SENETLER HANGİ KURUMUN GELİRİNE ENDEKSLİ OLACAK?

GES'lerin getirileri, kamu iktisadi teşebbüsleri içinde yer alan Devlet Hava Meydanları İşletmeleri (DHMİ) ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden (KEGM) bütçeye aktarılan hasılat paylarına endeksli olacak.

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Gelire Endeksli Devlet İç Borçlanma senedi nasıl alınır? İşte 10 soruda GES hakkında bilmeniz gerekenler

SORU 2: ÖDENECEK ASGARİ BİR GELİR ORANI OLACAK MI, OLACAKSA BU ORAN NASIL BELİRLENECEK?

İhraç aşamasında Bakanlık tarafından her bir kupon ödemesine baz teşkil edecek bir getiri oranı belirlenecek.

Kupon ödemelerinde, ihraç yılı Bütçe Kanunu'nda, ihraç yılı ve senedin vade dönemini kapsayan yıllar için açıklanan hasılat payına ilişkin gelir tahmini rakamları ile kupon ödemesinin gerçekleşeceği aydan bir önceki ay itibarıyla açıklanmış son 3 ayda elde edilen toplam hasılat payı tutarlarına ilişkin gerçekleşmeler neticesinde, Bakanlık tarafından ihraç aşamasında belirlenen getiri oranı endeksleme yöntemiyle yeniden değerlenecek.

Bu çerçevede, hasılat paylarına ilişkin endeks oluşturulacak ve yatırımcıya ödenecek nihai getiri oranı, ihraç aşamasında Bakanlık tarafından belirlenen getiri oranının, hasılat payı gerçekleşmeleri çerçevesinde hesaplanacak endeks değeriyle çarpılması yoluyla hesaplanacak.

İlgili endeks değeri asgari 95 ve azami 110 seviyesinde olabilecek ve bu kapsamda yatırımcıya ilan edilen kupon oranının asgari yüzde 95'ine denk gelen bir getiri garantisi sunulurken hasılat payları gerçekleşmelerinin projeksiyon tutarının üzerinde olması durumunda yatırımcılar ilan edilen kupon oranının azami yüzde 110'una kadar getiri de elde edebilecek.

Bu ay yapılacak ihraçta Hazine tarafından belirlenen dönemsel getiri yüzde 5,32 ve yıllık bileşiği yüzde 23,04 olacak. Bu kapsamda, gelir gerçekleşmelerine göre azami yıllık bileşik getiri oranı yüzde 25,54'ü bulabilecek.

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Gelire Endeksli Devlet İç Borçlanma senedi nasıl alınır? İşte 10 soruda GES hakkında bilmeniz gerekenler

SORU 3: DUYURU VE TALEP TOPLAMA İŞLEMLERİ NASIL GERÇEKLEŞTİRİLECEK?

Söz konusu senetlere ilişkin ihraç duyurusu, talep toplama süreci ve senede ilişkin özelliklerin yer aldığı dokümanlar Hazine ve Maliye Bakanlığının internet sayfasından kamuoyuyla paylaşılacak.

Bununla birlikte, söz konusu senetlerin ihracı halka arz yöntemiyle gerçekleştirilecek, talep toplama süreci aracı bankalarla belirlenecek.

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Gelire Endeksli Devlet İç Borçlanma senedi nasıl alınır? İşte 10 soruda GES hakkında bilmeniz gerekenler

SORU 4: ÜRÜNDEN FAYDALANMAK İSTEYEN VATANDAŞLAR HANGİ ADIMLARI İZLEYECEK?

Bu konuda aracı bankalar vatandaşları detaylı bir şekilde (ilgili hesapların açılması, menkul kıymet transferi, saklanması gibi hususlar hakkında) bilgilendirecek.

Diğer taraftan, geçmişte uygulanan halka arzlarda olduğu şekliyle vatandaşlar aracı bankalara başvuru yaparak bu ürünü kolaylıkla alabilecek.