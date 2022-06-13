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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı nisanda 1144 yatırım teşvik belgesi verdi

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 13.06.2022
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı nisanda 1144 yatırım teşvik belgesi verdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, nisan ayında 1144 yatırım teşvik belgesi düzenledi. Öte yandan, sabit yatırım tutarı 838 milyon 151 bin 758 lira olan ve 3 bin 599 kişiye istihdam sağlaması öngörülen 45 yatırım teşvik belgesi iptal edildi.

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