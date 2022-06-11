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Son dakika: Konut kira artışına yüzde 25 sınırı! Resmi Gazete'de yayımlandı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 11.06.2022
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Son dakika: Konut kira artışına yüzde 25 sınırı! Resmi Gazete’de yayımlandı

Son dakika haberi... Konut kira artışlarını yüzde 25 ile sınırlayan yasa, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yasa, bugünden itibaren 1 temmuz 2023 tarihine kadar geçerli olacak.

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