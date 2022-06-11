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Merakla beklenen toplantı! AK Parti'den Google telif ödemeleri için kritik açıklama

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 11.06.2022 Güncelleme Tarihi: 11.06.2022
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Merakla beklenen toplantı! AK Parti’den Google telif ödemeleri için kritik açıklama

Meclis Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, "İnanıyorum ve umut ediyorum ki Google ile telif meselesinde AB müktesebatına, Avrupa normları ve evrensel normlara uygun bir yol haritası üzerinde görüşeceğiz, müzakereler yapacağız ve ortak akılla bir çıkış yolu bulacağız." dedi.

Yayman, AA muhabirine Google ile telif hakları konusunda yapmak istedikleri görüşmeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Google ve Youtube temsilcilerinin Komisyona geldiğini, milletvekillerinin sorularına yanıt verdiklerini anımsatan Yayman, kamuoyundan gelen talepler doğrultusunda Google ile telif hakları konusunda iki önemli konuyu görüşmek istediklerini dile getirdi.

Bunlardan birinin internet medyasının ürettiği içeriklerin "kopyala-yapıştır" yöntemiyle haksız şekilde kullanılması olduğunu kaydeden Yayman, bu durumun ciddi bir emek hırsızlığı olduğuna dikkati çekti.

Hüseyin Yayman, bu konuda ikinci önemli hususun ise Avrupa Birliği (AB) müktesebatı olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Google, Twitter, Instagram, Youtube, Linkedin, Tiktok veya WhatsApp AB'de hangi müktesebata, norma uygun davranıyorsa Türkiye'de de benzer talebimiz var. Çünkü Türkiye Avrupa'nın bir parçası. 1963 yılında başlayan bir Avrupa serüvenimiz var. Biz, her meselede olduğu gibi bu meselede de bir çifte standardın olmasını istemiyoruz. Dijital ağ temsilcilerinin hepsi bu konularda olabildiğince ilkeli bir tutum içinde. Google ile telif meselesi için TBMM'de bir görüşmemiz olmadı. Bu konuyla ilgili olarak Google'ı önümüzdeki dönemde Dijital Mecralar Komisyonumuza çağırıp bu konuya nasıl yaklaştıkları, ne düşündükleri, Avrupa'da benzer uygulamalar olduğu ve Türkiye'de nasıl bir yol haritası çıkartılacağı konusunda görüşmelerimiz olacak."

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Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Yayman, Google ile her zaman çok sıcak ilişkileri olduğunu ifade ederek, "İnanıyorum ve umut ediyorum ki Google ile telif meselesinde AB müktesebatına, Avrupa normları ve evrensel normlara uygun bir yol haritası üzerinde görüşeceğiz, müzakereler yapacağız ve ortak akılla bir çıkış yolu bulacağız." şeklinde konuştu.

Google temsilcileriyle TBMM tatile girmeden görüşmek istediklerini vurgulayan Yayman, "Bu konuda, Berlin'de, Paris'te, Londra'da, Viyana'da, Madrid'de hangi norm varsa Türkiye'de de benzer bir normun olması gerektiği konusunda prensip düzeyinde yaklaşımımız var. Vatandaşlarımızın talepleri var, bunları yetkililerle de paylaşacağız." değerlendirmesinde bulundu.

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