Merakla beklenen toplantı! AK Parti’den Google telif ödemeleri için kritik açıklama

Bunlardan birinin internet medyasının ürettiği içeriklerin "kopyala-yapıştır" yöntemiyle haksız şekilde kullanılması olduğunu kaydeden Yayman, bu durumun ciddi bir emek hırsızlığı olduğuna dikkati çekti.

Hüseyin Yayman, bu konuda ikinci önemli hususun ise Avrupa Birliği (AB) müktesebatı olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Google, Twitter, Instagram, Youtube, Linkedin, Tiktok veya WhatsApp AB'de hangi müktesebata, norma uygun davranıyorsa Türkiye'de de benzer talebimiz var. Çünkü Türkiye Avrupa'nın bir parçası. 1963 yılında başlayan bir Avrupa serüvenimiz var. Biz, her meselede olduğu gibi bu meselede de bir çifte standardın olmasını istemiyoruz. Dijital ağ temsilcilerinin hepsi bu konularda olabildiğince ilkeli bir tutum içinde. Google ile telif meselesi için TBMM'de bir görüşmemiz olmadı. Bu konuyla ilgili olarak Google'ı önümüzdeki dönemde Dijital Mecralar Komisyonumuza çağırıp bu konuya nasıl yaklaştıkları, ne düşündükleri, Avrupa'da benzer uygulamalar olduğu ve Türkiye'de nasıl bir yol haritası çıkartılacağı konusunda görüşmelerimiz olacak."