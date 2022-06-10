10 Haziran 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri THY'den Kazakistan açıklaması! Girişlerdeki o kriter kaldırıldı

THY'den Kazakistan açıklaması! Girişlerdeki o kriter kaldırıldı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 10.06.2022
ABONE OL
THY’den Kazakistan açıklaması! Girişlerdeki o kriter kaldırıldı

Türkiye'nin dünya çapındaki 1 numaralı markası seçilen Türk Hava Yolları, Kazakistan'a girişlerde Kovid-19 kısıtlamalarının kaldırıldığını açıkladı. Yapılan açıklamada, "aşı kartı ya da PCR testi ibraz etme zorunluluğu yoktur" ifadelerine yer verildi.

Türk Hava Yolları, Kazakistan'a girişlerde Kovid-19 kısıtlamalarının kaldırıldığını belirtti.

THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Kazakistan'a yapılacak seyahatlerde tüm Kovid-19 kısıtlamalarının kaldırıldığı bilgisi verilerek, "Kazakistan'da uygulanan Kovid-19 tedbirleri sona ermiştir. Bu ülkeye girişlerde aşı kartı ya da PCR testi ibraz etme zorunluluğu yoktur. Keyifli seyahatler." ifadeleri kullanıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA