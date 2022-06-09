09 Haziran 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri THY 5 ayda 24 milyon yolcu taşıdı

THY 5 ayda 24 milyon yolcu taşıdı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 09.06.2022
ABONE OL
THY 5 ayda 24 milyon yolcu taşıdı

Dünyanın en önemli hava yolu şirketlerinden biri olan Türkiye'nin bir numaralı markası THY, Ocak- Mayıs döneminde 24 milyon yolcu taşıdı. Türk Hava Yolları'nın mayıs ayındaki sayısı ise 6 milyonu geçti.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA