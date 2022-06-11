Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den A Para tarafından düzenlenen "Para Sohbetleri"nde önemli açıklamalar

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, A Para tarafından düzenlenen "Para Sohbetleri"ne katıldı.

Para Sohbetleri'nde ekonomide atılan/atılacak yeni adımlarla birlikte Gelire Endeksli Senet sistemi ve diğer gelişmeler masaya yatırıldı.

İşte Bakan Nebati'nin açıklamlarından öne çıkanlar:

Birçok ilimiz atılım yapma fırsatı yakaladı. Dinamik insan kaynağıyla Gaziantep bu süreci en iyi değerlendiren illerimizden biri olmayı başardı. Gaziantep 2004 yılında ürettiği katma değer bakımından 14'üncü sıradayken 2020'de 8'inci sıraya yükseldi. Ayda 1 milyar Dolar ihracat yapan şehrimiz ayakta alkışlanır. Gaziantep 2021'de en çok ihracat yapan 5'inci il olma başarısını göstererek bölgenin lokomotifi olmuş olduğunu kanıtlamış oldu.

İskenderun ve Mersin gibi Türkiye'nin önemli limanlarına Gaziantep oldukça yakın. 6 OSB ve konum avantajıyla Antep'in ihracatı ve üretimini üst seviyelere taşıyacağı inancımız yüksek. Şehrimiz üretim ve ihracatın yanında turizmle de ön plana çıkıyor. Adeta müzeler şehri. Dillere destan mutfağı Gaziantep tam bir gurme şehri.